Как отразить в учете продажи на маркетплейсе с признанием выручки по факту получения товара

Вести учет товаров, которые реализуются на маркетплейсе, не так уж и просто. Нужно учитывать вознаграждение агента, возвращенные товары и выручку по факту получения товара.

Ситуация: организация торгует на маркетплейсе товарами. Как отразить реализацию в 1С, если сумма по взаимозачету на Ozon не попадает в книгу учета доходов, а на Wildberries попадает? И должны ли учитываться в доходах денежные средства, поступающие на расчетные счет?

Сумма по взаимозачету не должна попадать в Книгу учета доходов и расходов. Однако в случае закрытия взаимозачетом задолженности по прошлому году (например, за декабрь), взаимозачет может отражаться в качестве дохода.

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Если на расчетный счет поступает аванс и сумма выплат превышает сумму по отчету о продажах, то она отражается в Книге учета доходов и расходов в качестве дохода, как при ежедневных выплатах от маркетплейса.

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