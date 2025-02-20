Справка о зарплате № 182н: как правильно составить и выдать

Справка 182н
Это справка о заработке, которая получила такое название по приказу Минтруда от 30.04.2013, которым и была утверждена. Приказ этот уже утратил силу, а справка так и называется 182н.
В ней содержатся сведения:
Об облагаемых страховыми взносами выплат сотруднику за текущий и 2 предшествующих увольнению календарных года;
О количестве календарных дней, за которые сотруднику не начислялись страховые взносы.
Справка 182н требуется для расчета среднего дневного заработка, который нужен для расчета суммы пособия по болезни, беременности и родам, а также уходу за ребенком до 1,5 лет.
После объединения ПФР и ФСС в одну структуру под названием Социальный фонд России, необходимость в таких справках отпала, т.к. запросить информацию теперь можно через систему ЭДО. СФР обладает сведениями обо всех суммах заработков застрахованных лиц, поскольку работодатели каждый месяц направляют эти суммы в отчетах ЕФС-1.
Напомним, что первые 3 дня больничного оплачивает работодатель. Если сотрудник трудится у вас уже долго, то посчитать средний дневной заработок не трудно. А если человек сменил несколько мест работы за предшествующий период, то придется подтвердить его заработок у предыдущих работодателей. Отправить такой запрос можно через СФР.
Когда по-прежнему нужно выдать справку
Как раньше выдавать справку при увольнении не нужно, но если сотрудник обратился с письменным заявлением, то в течение 3 рабочих дней придется подготовить справку 182н.
Заявление на выдачу справки пишется в простой письменной форме. Обратиться за такой справкой может как действующий сотрудник, так и уволившийся несколько лет назад. Отказать в выдаче справки нельзя.
Зачем до сих пор нужна справка 182н
В большинстве случаев справка 182н уже не нужна, потому что все можно получить через электронный документооборот в СФР. Но если для расчета пособия по временной нетрудоспособности нужны периоды до 2023 года, которые были до упразднения ПФР и ФСС, то потребуется именно справка 182н.
Как подготовить справку 182н
Справку можно подготовить на компьютере или заполнить от руки. Если пишете ручкой, то в ней не должно быть исправлений, помарок и ошибок. Данные для заполнения берутся из бухучета и отчетности по взносам.
Форма справки содержится в приказе Минтруда 182н.
Скачать образец заполненной справки 182н.
В справке всего 4 раздела:
1. Данные страхователя
Наименование организации или ИП
Наименование территориального органа ФСС
Регистрационный номер и код подчиненности (присваивается работодателю фондом)
ИНН и КПП
1.5. Адрес и контактный телефон организации или ИП
2. Сведения о работнике
ФИО
Паспортные данные
СНИЛС
Период работы у работодателя за который уплачивались страховые взносы
3. Выплаты
В этом разделе отражаются суммы выплат работнику, на которые начислялись страховые взносы. Они отражаются за текущий год и два предшествующих.
Если в одном или нескольких периодах застрахованное лицо было в отпуске по беременности и родам или же по уходу за ребенком, то в разделе нужно заполнить дополнительные строки, чтобы обеспечить право на замену лет.
Если сотрудница была в отпуске по беременности и родам, то ей положено право изменить года для расчета пособия на более ранние. Для этого потребуется написать заявление. Важно, чтобы заменяющие года были предшествующими тем, в которых был декретный отпуск. Важно, чтобы при замене сумма пособия не была уменьшена.
4. Количество календарных дней, приходящихся на период временной нетрудоспособности
В этом разделе указываются периоды, в которые страховые выплаты не начислялись — это дни больничных, отпусков по беременности и родам и некоторых ситуаций, когда был период освобождения от работы с сохранением заработка.
Заполнять раздел нужно по всем годам, которые вошли в справку. Каждый период отражается в своей строке.
Данные о выплатах в справке 182н и справке 2-НДФЛ могут не совпадать и это нормально, т. к. они формируются по разным правилам и для разных целей. Выплаты, которые включаются в каждую из справок могут быть разными.
В справку 2-НДФЛ включены суммы, которые облагаются налогом на доходы физлиц, необлагаемые суммы в расчет не берутся. В справку 182н включаются суммы, которые облагаются взносами на временную нетрудоспособность.
Например, с пособия по временной нетрудоспособности удерживается НДФЛ, а вот страховые взносы на эту сумму не начисляются, поэтому в справке 2-НДФЛ вы сумму больничного увидите, а в справке 182н нет.
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