Как в бухучете отразить премию от Яндекс Маркета

Яндекс Маркет выплачивает продавцам премию за неизрасходованные баллы. Такие поступления нужно отражать в бухгалтерском учете. Рассказываем, как это сделать.

Раньше у продавцов на маркетплейсе было 2 договора: продвижение и размещение. На продвижение делали документ «Реализация услуг», «Договор с покупателем» с проводками: Дт 62.01 — Кт 91.01.

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Поступления на счет по договору были отдельно. Премию по договору размещения можно проводить таким же образом. Для перевода на счет поступления средств нужно оформлять документ «Корректировка долга» с видом «Прочие корректировки» или «Перенос задолженности».

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