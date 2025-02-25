Мошенники украли деньги со счета? Возможно, банк все вернет

Часто вижу недовольные комментарии, где обеспокоенные граждане требуют, чтобы похищенные мошенниками деньги кто-то компенсировал. Например, банки, со счетов которых жертвы делали переводы. Не так давно того же потребовал депутат Сергей Миронов. Он призвал Центробанк разобраться с проблемой и защитить сбережения граждан.

Об ответственности за ситуации с переводами на счета мошенников рассуждали весь прошлый год. Обычно это происходит так: аферист обманывает одинокого пожилого человека, заставляя его перевести все свои сбережения на «безопасный счет», после чего исчезает.

В лучшем случае жертва остается ни с чем, в худшем — с миллионными долгами. Вопрос: кто в этом виноват и должен компенсировать убытки обманутому пенсионеру?

Конечно, виноваты инициаторы кражи — мошенники. И они должны нести ответственность за свои преступления. Но их не так легко найти, поэтому хочется найти другого ответчика. Такого, который никуда не убежит.

Ну хотя бы банк, где хранил деньги пожилой человек. Ведь это банк провел перевод, не проверив, кто, кому и сколько отправляет, значит, он и виноват.

Такое положение закреплено в законе «О национальной платежной системе». По нему, банк действительно должен вернуть все похищенные средства в течение месяца, но при определенных условиях:

Банк провел перевод на счет, который числился в специальной базе — «черном списке».

Банк не предупредил владельца счета , что его деньги были отправлены в другой банк и не получил согласия на операцию.

Банк не заблокировал счет и карту после сообщения о ее краже и позволил воспользоваться ею мошенникам.

Так закон разделяет ответственность всех участников: владельца счета, банков и мошенников. Финансовая организация не отвечает за действия своего клиента и не может помешать ему обращаться со своими деньгами так, как он хочет. Но, если в банке видят, что у операции есть признаки мошеннической, сотрудники имеют право вмешаться в процесс и заблокировать перевод.

Эти меры не удовлетворяют граждан. Да, некоторым жертвам это помогает компенсировать ущерб от встречи с аферистами, но многие не могут рассчитывать на возврат, ведь они самостоятельно отправили деньги мошенникам. За такие операции банки ответственности не несут.

По этой причине Банк России придумывает новые способы решения проблемы. Задача следующая:

Понять, какой перевод можно назвать мошенническим , если его делают не в пользу счета из «черного списка».

Распознать, когда перевод делается под принуждением .

Помешать осуществить сомнительный перевод, но не ограничивать транзакции других клиентов.

Так как банки не имеют права принимать решения относительно операций с деньгами клиента, в том числе отказывать в транзакции, они вводят ограничение — заморозку переводов на двое суток. Предполагается, что за это время пожилой человек успеет обсудить ситуацию с родственниками и знакомыми и отменит сомнительную транзакцию.

Однако в этом случае есть вероятность, что под заморозку попадет и обычный перевод. Это вызовет дискомфорт клиента, которому важно быстро провести деньги, например, чтобы оплатить товар или услугу. С другой стороны, мошенники знают, как работать с жертвами, и стараются максимально изолировать их от других людей даже в течение нескольких дней.

Еще один способ защиты — самозапрет на кредиты и займы. Он начнет действовать с 1 марта 2025 года. Благодаря этому можно запретить себе оформлять кредиты и займы, но личные сбережения эта мера не защитит.

Во всех мерах, предложенных ЦБ, есть дыры. И это понятно: им важно не только ограничить мошенников, но и не нарушить работу банковской системы, не усложнять жизнь обычных клиентов, которых большинство.

Как бы не хотелось переложить ответственность за собственные ошибки на других, только мы отвечаем за свои действия. Потому важно помнить основные правила безопасности:

Не разговаривать с незнакомцами.

Не передавать им ПИН-коды и коды из СМС.

Не устанавливать незнакомые приложения на смартфон.

Проверять все легенды мошенников. Самый простой способ — связаться с банком или близким человеком.

Быть в курсе основных способов обмана: об этом часто пишут в СМИ.

Будьте бдительны!