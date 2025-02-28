Как проводить компенсацию от Яндекс.Маркета в 1С

Если организация на ОСНО работает с Яндекс Маркетом, то ей нужно отражать в учете все поступления от продажи на маркетплейсе. Разбираемся, как проводить компенсации в 1С и как отражать возвраты.

Компенсации можно отражать в 1С с помощью документа «Операции, введенные вручную» с проводками: Дт 91.02 Прочие расходы — Кт 45.01 Списываемый товар, Дт 76.09 Яндекс — Кт 91.01 Прочие доходы. В ручную операцию можно добавить любой вид договора.

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Если возвраты по не выкупленным товарам отражаются в сводном отчете, а в продажах Яндекса нет, то возможно имеет место техническая ошибка Яндекса. Товар мог быть не передан в доставку или заказ был отменен сразу после оформления, поэтому не был отражен во вкладке «Товары переданные в доставку». В 1С можно не отражать перемещения такого товара.

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