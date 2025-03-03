Облачный переезд: планирование отказоустойчивой инфраструктуры

Облачные решения позволяют компаниям гибко управлять своими IT-ресурсами, оперативно увеличивая или уменьшая вычислительную мощность, объем памяти и дискового пространства в зависимости от текущих потребностей бизнеса. Это особенно актуально в периоды пиковых нагрузок или при быстром росте компании.

О том, как построить управляемую, масштабируемую и отказоустойчивую IT-инфраструктуру, рассказывает Сергей Куркин, системный администратор компании ESTT, эксперт в области IT-инфраструктуры для бизнеса.

Как планировать облачный переезд

Перед переездом цифровых ресурсов в облако необходимо обязательно оценить коммерческую целесообразность такого шага, составить подробный план того, где будут размещаться сервисы и как именно пройдет миграция. Важно также запланировать тестирование.

Как правило, первым шагом является оценка рисков, которую проводит сама компания, определяя типы данных и их критичность для бизнеса.

Более глубокую оценку IT-инфраструктуры проводят привлеченные эксперты, которые после тщательного анализа и аудита разрабатывают рекомендации по оптимизации и миграции в облако. Они подскажут, как действовать грамотно, где компания тратит слишком много ресурсов и что можно сделать лучше, чем сейчас. Также обязательно посоветуют устранить проблемы с безопасностью хранения данных.

Для повышения отказоустойчивости IT-инфраструктуры эксперты могут предложить использовать кластеризацию. Это предполагает создание резервного кластера серверов, который автоматически примет на себя нагрузку в случае сбоя основного кластера.

Какие преимущества у облачных серверов

Бизнес в облаке получает возможности быстрого масштабирования. Новые ресурсы могут быть добавлены практически мгновенно. Компания избавляется от избыточных затрат на дорогостоящее оборудование, которое зачастую используется далеко не на 100%. Бизнес может быстрее адаптироваться к колебаниям спроса, оставляя возможность для гибкости в разработке новых продуктов и сервисов.

Использование виртуальных серверов может способствовать повышению производительности и отказоустойчивости. Облачные решения, как правило, предлагают резервирование данных и репликацию, что минимизирует риск потери информации и позволяет быстро восстановить работу после сбоев. Балансировка нагрузки, обеспечиваемая распределением трафика между несколькими серверами, также способствует повышению производительности и доступности.

Облачные модели обычно предлагают оплату по мере использования (pay-as-you-go), то есть за фактически потребляемые ресурсы. Развивается гибкость в бюджетировании, так как у компании больше нет необходимости иметь собственную IT-инфраструктуру и штат IT-специалистов.

Многие облачные провайдеры имеют опыт и знания необходимых норм и стандартов законодательства, что облегчает соблюдение требований закона «О персональных данных» и снижает юридические риски.

Переносить данные в облако можно полностью (этот способ подойдет для более простых систем) или частично (в этом случае часть инфраструктуры идет в облако, а часть остается на локальных серверах). Перед миграцией рекомендуется провести аудит IT-инфраструктуры.

Если в ходе аудита выявляются проблемы, целесообразно провести реструктуризацию и модернизацию инфраструктуры параллельно с миграцией в облако. Перенос проблемной системы в облако в формате «как есть» может не дать желаемого эффекта.

Как это происходит на практике

Полный перенос данных в облако

Первый вариант — полный перенос данных в облако — наиболее простой. Он подходит для предприятий среднего или малого бизнеса, у которых есть продукты 1С, CRM, другие ERP-системы, расположенные на сервере в офисном помещении. Сервер нужно обслуживать, а на это требуются время и деньги.

В какой-то момент компания может решить, что данное направление работы для нее непрофильное и оптимальным решением будет перенос офисных систем (1С, CRM, ERP) на выделенный сервер или в облачную инфраструктуру, размещенную в дата-центре.

После заключения договора и завершения миграции провайдер обеспечивает бесперебойное функционирование систем и (в некоторых случаях) оказывает поддержку в настройке.

Такой подход представляет собой базовый перенос офисных приложений в облачную среду.

Частичный перенос данных в облако

Иногда часть ресурсов переносится в облако, а часть остается на локальных серверах по объективным причинам — например, из-за сложности одномоментной миграции и необходимости серьезного аудита IT-инфраструктуры.

Беспрерывность — это безопасность

Любой бизнес очень чувствителен к беспрерывности процессов. Если у компании работает интернет-магазин, безусловно, собственник будет очень недоволен, если сайт будет недоступен — даже непродолжительное время.

Современные дата-центры предоставляют бизнесу надежную и масштабируемую IT-инфраструктуру, соответствующую его потребностям в конкретный момент времени. Они обеспечивают бесперебойную работу оборудования, необходимого для функционирования приложений и обслуживания пользователей.

Подготовка к переезду: учесть все необходимое

Перенос инфраструктуры или даже ее части в облако — шаг, требующий грамотного планирования. Именно на этапе планирования миграции нужно проработать все вопросы безопасности, а также определить сферы ответственности. Кроме чисто технических, есть еще и юридические аспекты, касающиеся, например, персональных данных.

Перед началом миграции критично важно обеспечить шифрование каналов передачи данных. Стандартные меры включают: двухфакторную аутентификацию пользователей, создание уровней доступов, шифрование трафика. Кроме того, нужно периодически проводить тесты на проникновение, чтобы убедиться в надежности системы.

Шифрование гарантирует, что данные, передаваемые между вашей инфраструктурой и облачным провайдером, не будут перехвачены и прочитаны злоумышленниками с помощью инструментов анализа сетевого трафика.

Шифрование может предотвратить утечку данных, даже если в системе есть ошибки конфигурации, поскольку перехваченный трафик будет нечитаемым без ключа дешифрования.

Рекомендуем использовать многофакторную аутентификацию: включите MFA для всех учетных записей, имеющих доступ к облачным ресурсам.

Вопросы про облачный переезд

Часто компании не понимают, какие выгоды они получат от облачных решений и как организовать миграцию. Отвечаем на популярные вопросы.

«Если все бизнесы перебираются в облака, наверное, и нам тоже нужно?»

Нужна оценка бизнес-требований, выявление конкретных причин для переезда в облако и разработка четкой стратегии перехода с учетом специфики и целей бизнеса. А еще требуется обязательное пилотное тестирование миграции на небольшом объеме данных/систем для оценки эффективности и выявления возможных проблем.

«А можем мы переехать как можно скорее?»

Поскольку скорость важна, стоит создать подробный и четкий план, включающий сроки и этапы процесса. Чтобы минимизировать риски простоя, необходимо определиться с приоритетами и в первую очередь перенести критически важные системы. Также может потребоваться применение специализированных инструментов и технологий для ускорения процесса.

«А если из-за переезда у нас что-то перестанет работать?»

Для снижения риска простоя необходимо действовать последовательно:

создать продуманный план восстановления на случай сбоя или задержки;

использовать технологии резервирования и репликации данных для обеспечения непрерывной работы;

перед окончательным переходом в облако нужно протестировать системы в облачной среде, чтобы выявить потенциальные риски.

«И работать нам теперь будет нужно по-новому?»

Для эффективной адаптации к изменениям может понадобиться обучить сотрудников новым навыкам. Для этого стоит проанализировать новые роли и определить, какие дополнительные обязанности и задачи потребуются для управления облачной инфраструктурой.

План «Б»

Разработайте план «отката» на случай, если что-то пойдет не так.

Миграция сложной IT-инфраструктуры на виртуальный сервер требует тщательного планирования и тестирования. После переноса отдельных компонентов выполняется модульное тестирование для проверки их работоспособности, а после завершения миграции — интеграционное и приемочное тестирование, чтобы проверить взаимодействие всех компонентов и соответствие требованиям производительности, безопасности и отказоустойчивости.

На этих этапах могут быть выявлены риски, связанные с ошибками конфигурации, проблемами совместимости, потерей или нарушением целостности данных. В случае возникновения таких проблем инфраструктура не сможет обеспечивать требуемый уровень сервиса и поддерживать бизнес-процессы компании.

В этом случае важно вернуться назад и проанализировать, что пошло не так. После полного разбора ошибок можно начать перенос заново.

Очень важно поддерживать открытую коммуникацию со всеми заинтересованными сторонами о ходе переезда. Например, представители компании должны быть в курсе всех возникающих проблем, доработок и прочих важных моментов.

Также необходимо проводить регулярные аудиты безопасности облачной инфраструктуры для выявления и устранения уязвимостей.

Облачный переезд — это первый шаг

Миграция в облако — это не единовременный проект, а непрерывный процесс улучшения и оптимизации IT-инфраструктуры. Постоянно совершенствуйте процессы и технологии, чтобы максимально использовать преимущества облачной среды.

Используйте миграцию как отправную точку для модернизации всей IT-системы: развертывание виртуального сервера может быть первым шагом к созданию масштабируемой и отказоустойчивой облачной инфраструктуры, включающей физические и виртуальные серверы, объединенные сетью, облачные хранилища и базы данных.

Обновленная и перенесенная в облако IT-система становится более управляемой, масштабируемой и отказоустойчивой. Тренд на повышение отказоустойчивости IT-систем особенно актуален в современном мире, и облачные инфраструктуры играют ключевую роль в решении этой задачи.