ООО заключило договор с контрагентом из Казахстана: что будет с налогами

Если ООО заключает договор для предоставления услуг с помощью собственного ПО, то нужно учесть нюансы уплаты НДС при электронных услугах. Разбираемся, кто исчисляет и уплачивает НДС и что будет с налогом на доходы.

Как уплачивать НДС

Порядок уплаты НДС при электронных услугах в странах ЕАЭС регулируется приложением 18 к договору ЕАЭС от 29.05.2024.

Перечень услуг в электронной форме утвержден решением Совета Евразийской экономической комиссии от 27.09.2023 № 97. Там указаны такие услуги:

«‎Предоставление через информационно-телекоммуникационную сеть, в том числе сеть «Интернет», прав на использование программного обеспечения для любых видов электронных устройств (включая компьютерные игры, в том числе онлайн-игры, за исключением запрещенных в соответствии с законодательством государства — члена Евразийского экономического союза покупателя), баз данных, в том числе путем предоставления удаленного доступа к ним, включая обновления к ним и дополнительные функциональные возможности».

Местом реализации электронных услуг признается место нахождения организации, приобретающей услуги в электронной форме, то есть Казахстан.

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В приложении 18 к договору ЕАЭС от 29.05.2024 указано:

«‎10. В целях уплаты НДС налогоплательщик одного государства-члена, оказывающий услуги в электронной форме организациям и (или) индивидуальным предпринимателям, местом осуществления деятельности которых признана территория другого государства-члена, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11 настоящего Порядка, подлежит постановке на учет в налоговом органе этого другого государства-члена, если такая обязанность предусмотрена законодательством этого другого государства-члена».

То есть если обязанность по постановке продавца на учет в налоговом органе государства-члена, территория которого является местом реализации услуг в электронной форме, не предусмотрена законодательством такого государства, то обязанности по исчислению и уплате (удержанию) НДС осуществляют организации и ИП, приобретающие услуги в электронной форме, в порядке, предусмотренном законодательством своего государства.

Если обязанности вставать на учет нет, значит казахстанский контрагент должен удерживать у вас НДС по ставкам из страны. Российским НДС такая реализация не облагается.

Налог на доходы

Согласно Конвенции об избежании двойного налогообложения с Казахстаном, налог на доходы в другом государству уплачивается только при наличии там представительства.

Поэтому у организации не будет обязанности по уплате налога на доходы в Казахстане. Контрагент его также удерживать не должен. Однако может быть потребуется подтверждение резидентства России. Этот момент нужно уточнить у контрагента.