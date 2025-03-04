Нужно ли запрашивать у контрагента согласие на обработку персональных данных

Если организация заключает договор с ИП на оказание услуг, то непонятно: нужно ли брать у контрагента согласие на обработку персональных данных. Разбираемся, как лучше поступить.

Согласие на обработку персональных данных контрагента не нужно, если данные обрабатываются на условиях, в объеме и порядке, которые предусмотрены договором. А вот если персональные данные нужны для иных целей, не связанных с заключением и исполнением договора, то нужно получить письменное согласие.

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Например, если компания собирается рассылать контрагенту рекламные материалы, передавать данные физлица другим, то нужно получить согласие именно на эти дополнительные цели согласно ст. 10.1 ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

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