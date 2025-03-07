Как предпринимателю использовать ИИ для экономии времени и ресурсов

В последние годы искусственный интеллект (ИИ) стремительно завоевывает популярность, трансформируя способы ведения бизнеса и открывая новые горизонты для предпринимателей.

Автоматизируя процессы с помощью ИИ, можно сделать работу более эффективной, освободив сотрудников от рутинных задач и дав им возможность сосредоточиться на стратегических инициативах, сократить затраты и вывести обслуживание клиентуры на новый уровень, а также более обоснованно решать задачи, анализируя больший объем информации.

Как предпринимателю экономить время и ресурсы с помощью цифровых технологий, рассказала Анастасия Кондакова — эксперт по развитию бизнеса, ритейлу и цифровизации бизнеса, еx-соучредитель компании Redecoro (офлайн-магазины товаров для дома, которые стали заменой ушедшей Zara), учредитель сервиса IT-решений для бизнеса VRTOOLapp — первый российский сервис виртуальной примерки товаров из карточки товара.

Автоматизация бухгалтерии

Использование ИИ для автоматизации учета и отчетности — важный шаг для современных предпринимателей, стремящихся оптимизировать свои бизнес-процессы. Например, компания «Мое дело», занимающаяся аутсорсингом бухгалтерии, активно внедряет передовые технологии, чтобы минимизировать риски ошибок и повысить эффективность.

Для этой цели была создана система, которая использует Robotic Process Automation (RPA), ИИ и машинное обучение для обработки бухгалтерских задач.

Еще одним ярким примером автоматизации в бухгалтерии является использование технологий оптического распознавания символов (OCR) для обработки документов, таких как счета-фактуры. Системы OCR позволяют автоматически считывать и обрабатывать текстовую информацию из бумажных или электронных документов, преобразуя ее в цифровой формат.

Такой подход значительно сокращает время, необходимое для выполнения рутинных задач, и снижает риск ошибок, совершаемых под влиянием человеческого фактора.

Оптимизация маркетинга

Технологии анализа больших данных позволяют собирать и сегментировать информацию о клиентах, чтобы создавать более точные и персонализированные рекламные кампании.

Например, платформа Mindbox помогает автоматизировать email-маркетинг, учитывая историю покупок, поведение и интересы пользователей, что позволяет прицельно таргетировать клиентов, повышать конверсию и экономить время.

Кроме того, существующие ИИ-инструменты для генерации контента, такие как Jasper или Canva, дают возможность предпринимателям создавать тексты, рекламные материалы, презентации и визуальные элементы быстрее и качественнее, чем раньше, не привлекая к работе большой штат дизайнеров и копирайтеров.

Такие решения помогают не только соблюдать фирменный стиль бренда, но и оперативно адаптировать маркетинговые сообщения под конкретную аудиторию, экономя при этом время и финансовые ресурсы.

Улучшение клиентской поддержки

Внедрение в бизнес-процессы круглосуточных чат-ботов и виртуальных помощников способно существенно повысить эффективность взаимодействия с аудиторией и сократить затраты на обслуживание клиентов. Ключевым преимуществом ML-ботов выступает их способность анализировать контекст запроса и учитывать историю общения с каждым конкретным пользователем, предоставляя более релевантную информацию.

В качестве яркого примера можно привести программу BotMother, которая максимально упрощает процесс интеграции чат-бота в различные мессенджеры и социальные сети, позволяя предпринимателям настраивать алгоритмы обработки сообщений без глубоких технических знаний.

Кроме того, благодаря интеллектуальному ядру BotMother, боты могут отслеживать ключевые слова или фразы и сразу перенаправлять клиента в нужный раздел или к соответствующему специалисту, если вопрос выходит за рамки автоматических сценариев.

Управление проектами и задачами

Еще одним эффективным способом сократить операционные затраты и высвободить дополнительное время является интеграция инструментов искусственного интеллекта в процессы планирования и мониторинга проектов, к примеру, использование Trello, дополненного ML-модулями.

Алгоритмы ИИ анализируют динамику работы команды, «учатся» на исторических данных о сроках и качестве выполнения задач и подсказывают, какой участник сможет справиться с новым заданием быстрее и эффективнее.

Если отдельные этапы начинают отставать от графика, система уведомляет ответственного менеджера или инициирует перераспределение ресурсов. Такая гибкая автоматизация не только сводит к минимуму ручное администрирование, но и позволяет предпринимателю оперативно реагировать на сбои в работе и максимально рационально использовать возможности команды.

Анализ данных и прогнозирование

Современные алгоритмы машинного обучения способны обрабатывать и сводить воедино разрозненную информацию из разных источников. Собрав и структурировав эти данные на специализированных аналитических платформах, предприниматель получает возможность прогнозировать востребованность определенных товаров и услуг, предугадывать сезонные колебания спроса, а также видеть ранние признаки изменения потребительского поведения.

В качестве одного из российских решений, предлагающих функциональность по сбору, интеграции и анализу больших массивов данных с помощью методов ИИ, можно привести Yandex DataLens (входит в экосистему сервисов Yandex Cloud). Эта платформа позволяет объединять разрозненные источники информации (CRM-системы, базы данных, файлы в различных форматах), визуализировать полученные данные в удобных дашбордах и проводить углубленный анализ с помощью алгоритмов машинного обучения.

Таким образом, ИИ способен оптимизировать работу компании и при грамотном использовании вывести бизнес на новый уровень.