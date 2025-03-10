Как передать маркетплейсу счет-фактуру

Формат электронного счета-фактуры и документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) утвержден Приказом ФНС от 15.11.2024 № ЕД-7-26/1032@. Этот документ призван выполнять несколько функций:
счета-фактуры — функция УПД (СЧФ);
счета-фактуры и первичного учетного документа (документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) — функция УПД (СЧФДОП);
первичного учетного документа — функция УПД (ДОП).
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Для маркетплейса нужно формировать файлы в формате УПД-1. Если организация выгружает файлы из 1С, то нужно выбирать документы из документа «Реализация товаров» с переставленным бегунком на «УПД».
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