Организации взаимодействуют с маркетплейсами по агентскому договору и предоставляют площадке отчетность. Разбираемся, как передать маркетплейсу счет-фактуру.

Формат электронного счета-фактуры и документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) утвержден Приказом ФНС от 15.11.2024 № ЕД-7-26/1032@. Этот документ призван выполнять несколько функций:

счета-фактуры — функция УПД (СЧФ);

счета-фактуры и первичного учетного документа (документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) — функция УПД (СЧФДОП);

первичного учетного документа — функция УПД (ДОП).

Обмениваться документами с маркетплейсом, верно учитывать доходы и расходы от торговли на маркетплейсе можно научиться на онлайн-курсе «Бухгалтерия маркетплейса: учет, налоги, 1С». Программа обновлена с учетом нововведений в НК: теперь в курсе есть уроки по УСН и АУСН и работе с НДС на упрощенке. Сейчас курс можно купить со скидкой 54% за 7 500 рублей вместо 16 350 рублей.

Для маркетплейса нужно формировать файлы в формате УПД-1. Если организация выгружает файлы из 1С, то нужно выбирать документы из документа «Реализация товаров» с переставленным бегунком на «УПД».

Читайте также на тему маркетплейсов: