Как упрощенцу правильно определить дату превышения лимита по НДС на маркетплейсе

Если упрощенец занимается торговлей на маркетплейсе и превышает лимит в 60 млн руб., то непонятно: с какого момента он становится плательщиком НДС. Разбираемся, как верно определить дату в соответствии с отчетом о реализации.

По мнению ФНС из письма от 04.08.2017 № СД-4-3/15363@ датой получения доходов для продавца-принципала считается день оплаты клиентами оказанных им услуг. То есть момент поступления платежей от клиентов согласно агентскому договору на счета в банках и (или) в кассу агента или через платежный терминал.

Но как быть, если по последнему отчету о реализации (например: от 23.02.2025) селлер уже близок к 60 млн, но еще не достиг порога, а следующий отчет о реализации поступает в марте (например: 02.03.2025), и по данным этого отчета, собранном за период с 23.02 по 02.03, селлер превышает порог. С какого месяца селлер становится плательщиком НДС с марта или апреля?

Чтобы корректно определить месяц перехода на НДС целесообразно разделить один последний отчет на два месяца.

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Согласно п. 5 ст. 145 НК: «если в течение налогового периода по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, у организации или ИП, сумма доходов превысила в совокупности 60 млн руб., то начиная с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором имело место такое превышение, такая организация или ИП становится плательщиком НДС».

То есть, если в феврале доход составит 60 млн, то, начиная с 1 марта, упрощенец становится плательщиком НДС.