Как производственная компания вышла на новый уровень благодаря автоматизации бизнеса с помощью CRM-системы

В этой статье, Антон Пронский, директор Группы Компаний «ГИТС» расскажет, как его команда успешно автоматизировала предприятие с помощью CRM-системы Битрикс24.

«В мире бизнеса, где каждая минута на счету, а конкуренция диктует свои правила, автоматизация становится не просто трендом, а необходимостью. На примере одной из компании, которую мы автоматизировали, я расскажу яркий пример того, как современные технологии могут изменить бизнес к лучшему», — Антон Пронский.

Клиент: компания с амбициями

Наш клиент — компания с десятилетней историей, которая успешно закрепилась на рынке строительных материалов. Широкая сеть дистрибуции, штат из 150 сотрудников и стабильный рост — казалось бы, что еще нужно для успеха? Однако руководство компании понимало: чтобы удержать лидерские позиции, необходимо оптимизировать внутренние процессы.

Разрозненные данные, долгое согласование документов, отсутствие контроля над задачами и низкая прозрачность процессов — все это тормозило развитие. Руководство осознало, что без внедрения современных инструментов дальнейший рост будет невозможен.

Задача: автоматизировать, чтобы расти

Руководство компании-заказчика хотело:

Упростить управление продажами.

Наладить взаимодействие между отделами.

Внедрить систему контроля выполнения задач.

Ускорить документооборот.

Повысить прозрачность всех процессов.

Для решения этих задач была выбрана платформа Битрикс24, которая объединяет в себе CRM, управление задачами, автоматизацию процессов и инструменты для коммуникации.

Решение: шаг за шагом к автоматизации

Процесс внедрения Битрикс24 начался с анализа. Аналитики «ГИТС» изучили все бизнес-процессы компании, чтобы понять, какие из них требуют автоматизации в первую очередь. А также для того, чтобы проработать правильную архитектуру решения.

Первым шагом стала оптимизация базы данных клиентов. Теперь все данные о клиентах, заказах и сделках хранились в одном месте. Каждый клиент получил свою карточку, где фиксировалась вся история взаимодействий: звонки, письма, встречи. Это позволило менеджерам по продажам работать более эффективно и не терять важную информацию.

Следующим этапом стала автоматизация документооборота. Раньше согласование договоров и счетов занимало много времени из-за ручного перенаправления документов между отделами. С помощью Битрикс24 этот процесс был оптимизирован: теперь документы автоматически направлялись ответственным лицам, а статус согласования можно было отслеживать в режиме реального времени.

Важным элементом стало внедрение системы управления задачами. Каждая задача теперь имела срок выполнения, ответственного и привязку к конкретному проекту. У Руководства появилась возможность отслеживать прогресс выполнения задач и оперативно вносить корректировки.

Для упрощения работы была проведена интеграция Битрикс24 с учетной системой компании и почтовым сервисом. Это позволило автоматически переносить данные о заказах и клиентах, а также синхронизировать переписку с CRM.

Наконец, встроенные инструменты аналитики позволили руководству получать детальные отчеты по продажам, эффективности сотрудников и выполнению задач. Это помогло принимать более обоснованные управленческие решения.

Результаты: цифры говорят сами за себя

Внедрение Битрикс24 принесло компании впечатляющие результаты:

Время обработки заказов сократилось на 30%.

Процесс согласования документов стал занимать в 2 раза меньше времени.

Объем продаж увеличился на 20% за первые 6 месяцев.

Количество просроченных задач сократилось на 40%.

Сотрудники стали тратить меньше времени на рутинные операции, сосредоточившись на стратегических задачах.

Но главное — компания получила прозрачность процессов. Руководство теперь могло оперативно отслеживать выполнение задач и контролировать ключевые показатели даже с мобильного телефона.

Заключение: автоматизация как путь к успеху

История этой компании — наглядный пример того, как автоматизация может улучшить показатели бизнеса. Внедрение Битрикс24 позволило не только оптимизировать внутренние процессы, но и повысить удовлетворенность клиентов за счет более оперативного и качественного обслуживания.

На самом деле процесс автоматизации более глубокий, имеет множество нюансов и особенностей.

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