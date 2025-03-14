Нужно ли ИП подтверждать основной вид деятельности в СФР

Организации обязаны ежегодно направлять в СФР документы, подтверждающие вид деятельности. Разбираемся, относится ли это правило к ИП.

По действующим правилам только организации ежегодно до 15 апреля направляют в СФР такие документы согласно пп. 21 п. 2 ст. 17 ФЗ от 24.07.1998 № 125-ФЗ.

Однако уже с 1 сентября вступит в силу закон от 28.12.2024 № 529-ФЗ, который отменит ежегодную обязанность подачи документов для организаций. Но для некоторых случаев обязанность сохранится.

Вовремя сдавать всю отчетность, а также вести бухгалтерский и налоговый учет без ошибок можно научиться на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Программа обновлена с учетом налоговой реформы 2025 года: в курсе есть новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС. После обучения вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 69% за 10 900 рублей.

Работодатели-ИП освобождены от этой обязанности. Их основная деятельность указана в ЕГРИП, поэтому дополнительно предоставлять документы для оценки тарифа взносов на травматизм не требуется.

Читайте также на тему отчетности в СФР: