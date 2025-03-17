В декларации по НДС с 1 квартала изменятся четыре раздела. «Ночной бухгалтер» № 1892

Нельзя сказать, что изменения глобальные, но в первую очередь они важны компаниям на УСН, которые впервые будут сдавать декларацию по НДС за 1 квартал 2025 года.

Изменения по ставкам затронули Раздел 3, здесь появились дополнительные строки для сумм по новым ставкам. По той же причине изменился Раздел 9 Приложение 1 к нему.

В Разделе 7 показатели в графах 3 и 4 заполняют только в части операции по реализации, которая есть в графах 1 и 2. Для Раздела 12 порядок заполнения дополнили правилом, по которому в графе 3 по строке 010 указывают код вида операции из перечня.

Подробнее тут. Приказ, бланк, регламент заполнения и электронный формат смотрите здесь.