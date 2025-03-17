В декларации по НДС с 1 квартала изменятся четыре раздела. «Ночной бухгалтер» № 1892

Сегодня в выпуске:
Изменилась декларация по НДС.
Минфин подтвердил: компенсировать затраты работника, связанные с работой можно без НДФЛ и взносов.
Чаще проверяйте свои данные в ЕГРЮЛ.
Цифровые платформы против существующего законопроекта по борьбе с кибермошенничеством.
Статьи от экспертов для бухгалтера.
Мем дня.
Что поменялось в декларации по НДС
Нельзя сказать, что изменения глобальные, но в первую очередь они важны компаниям на УСН, которые впервые будут сдавать декларацию по НДС за 1 квартал 2025 года.
Изменения по ставкам затронули Раздел 3, здесь появились дополнительные строки для сумм по новым ставкам. По той же причине изменился Раздел 9 Приложение 1 к нему.
В Разделе 7 показатели в графах 3 и 4 заполняют только в части операции по реализации, которая есть в графах 1 и 2. Для Раздела 12 порядок заполнения дополнили правилом, по которому в графе 3 по строке 010 указывают код вида операции из перечня.
Подробнее тут. Приказ, бланк, регламент заполнения и электронный формат смотрите здесь.
Как избежать ошибки в отчетности за 2024 год?
Сдача годовой отчетности всё ближе, а с ней и новые стандарты ФСБУ. На вебинаре аудитор разберет ключевые нюансы, которые важно учесть бухгалтеру, чтобы не допустить ошибок.
В программе:
Частые ошибки при применении новых стандартов: Основные средства (ФСБУ 6), Капвложения (ФСБУ 26), Аренда (ФСБУ 25) и НМА (ФСБУ 14).
На что обратить внимание перед составлением годовой отчетности: от оформления документов до сложностей с новыми стандартами?
ТОП ошибок в бухотчетности за 2024 год. Как исправить ошибки в соответствии с ПБУ 22/2010.
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Компенсации сотрудникам рабочих расходов не облагаются НДФЛ и взносами
Компенсационные выплаты, связанные с исполнением трудовых обязанностей, не нужно облагать НДФЛ и страховыми взносами (письмо Минфина от 24.12.2024 № 03-04-06/130804).
При этом под обложение не попадают расходы в пределах установленных норм (согласно ст. 217 НК для НДФЛ и п. 2 ст. 422 НК для взносов).
Минфин также отметил, что оплата работодателем услуг или товаров для сотрудников (коммунальных платежей, питания, обучения, отдыха) не считается доходом в натуральной форме, если идет не в их личных интересах. Это регулирует п. 2 ст. 211 НК.
Обратите внимание, что нормы для НДФЛ и страховых взносов могут отличаться от норм, которые предусмотрены для налога на прибыль и налога УСН.
Например, компенсация за использование личного автомобиля в рабочих целях с 1 января 2024 года составляет — для легковых автомобилей с объемом двигателя до 2 000 куб. см включительно – 2 400 руб., свыше 2 000 куб. см – 3 000 руб. Но это только для налога на прибыль (и по аналогии для УСН), а вот для НДФЛ норматива нет, компенсацию можно установить в любой сумме. При этом нужно быть готовыми к спору с налоговиками, которые потребуют обосновать установленный размер компенсации.
Недостоверность данных в ЕГРЮЛ грозит неприятностями бизнесу и лично директору
Недостоверными данные могут быть по разным причинам:
Ошибка при регистрации (например, в адресе — одна из самых частых ошибок).
Несвоевременное изменение сведений. К примеру, компания увольняет директора, но не назначает вместо него новое лицо и не сообщает об изменениях в ФНС, в результате старый руководитель подает заявление о недостоверности данных, потому что не хочет фигурировать в налоговой в качестве директора бизнеса, которым уже не управляет.
Технические ошибки (такие может возникнуть в т.ч. по вине ФНС).
В любом случае, если не актуализировать сведения, то руководителя могут оштрафовать на сумму от 5 до 10 тыс. рублей или дисквалифицировать на срок до трех лет.
При дисквалификации такое физлицо не сможет участвовать в управлении другими организациями в течение указанного срока. Если недостоверность данных не была случайностью, а умышленной фальсификацией, то руководителю грозит уголовная ответственность.
Стоит проверять свои данные регулярно, чтобы исключить вероятность ошибок. Проверить свою компанию и контрагента можно через сайт ФНС или сервис Проверка контрагентов на «Клерке».
Яндекс, Сбер, Wildberries, Ozon и Авито не нравится законопроект о противодействии кибермошенничеству в текущем виде
Ассоциация цифровых платформ (АЦП), в которую входят крупнейшие маркетплейсы, направила в Правительство и Госдуму предложения по корректировке законопроекта о противодействии кибермошенничеству.
В том виде, в котором сейчас существует проект, он приведет к росту расходов как самих площадок, так соответственно и селлеров — так считают площадки.
Нормы, вызывающие споры: запрет на использование зарубежных мессенджеров для коммуникации с клиентами, обязательная идентификация продавцов через ЕСИА и внедрение биометрической аутентификации.
АЦП предлагает создать «белый реестр» компаний, которым разрешат использовать до 1 000 номеров на сотрудника при работе с виртуальными АТС (в текущей версии проекта разрешается не более 10).
Ассоциация также просит отказаться от обязательного подключения к Единой биометрической системе (ЕБС), ведь такой проект потребует вложения десятков миллионов рублей.
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Экспертные статьи для бухгалтера
Как проверить данные на утечки и взломы — узнайте, как обезопасить данные компании. Статья подготовлена экспертами Лаборатории Касперского.
Какой бланк надо заполнить для освобождения от НДС: формы для разных режимов налогообложения — эксперт «Клерка», бухгалтер со стажем более 30 лет, рассказывает, как получить освобождение от налога.
Налоговые проверки в 2025 году. От КНП до ВНП — аналитика проверок от Антона Свирякина, блогера Трибуны (специалист по корпоративному праву, налогам, защите личных активов, получении разрешений Правкомиссии (подкомиссии) и ФАС, 10+ лет практики,130+ успешных клиентских проектов).
Мем дня
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Ваша а ваши выходные тоже кто-то бесследно съел? редакция
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