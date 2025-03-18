Кто может применять ставку 7,6% по страховым взносам

Организации, занимающиеся обрабатывающим производством, могут применять пониженный тариф взносов. Рассказываем, какие условия для этого нужно соблюсти.

Ситуация: организация на ОСНО занимается производством хлебобулочных изделий. Может ли она применять ставку 7,6% по страховым взносам?

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Условия применения пониженной ставки такие:

вид деятельности из перечня (утв. распоряжением Правительства от 11.12.2024 № 3689-р) указан в качестве основного в ЕГРЮЛ или ЕГРИП ;

доля доходов по основному виду деятельности за прошлый год, а также по итогам отчетного периода в сумме всех доходов составляет не менее 70%.

Если у организации основной код 10.71 или 10.72 и выручка от него в 2024 году была 70% и более, то в 2025 году можно применять пониженный тариф страховых взносов.

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