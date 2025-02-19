Страховые взносы

Как ИП на УСН «Доходы» пересчитать налог и уменьшить его на сумму страховых взносов за сотрудников

ИП на УСН «Доходы» должен рассчитывать налог нарастающим итогом. При этом он вправе учесть страховые взносы за сотрудников для уменьшения суммы (но не более 50%).
Как ИП на УСН «Доходы» пересчитать налог и уменьшить его на сумму страховых взносов за сотрудников
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Ситуация: ИП на УСН «доходы» платит взносы за сотрудников. Сумма взносов 3 квартала подряд превышала 50% суммы налога к уплате, поэтому ИП перечислял бюджет авансовый платеж в размере 50% от начисленной суммы. Но за 4 квартал сумма взносов оказалась меньше, чем 50% от суммы налога к доплате. Можно ли учесть при уменьшении налога взносы, которые были уплачены за сотрудников в предыдущие кварталы?

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Не только можно, но и нужно. В п. 3 ст. 346.21 НК сказано: «Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, по итогам каждого отчетного периода исчисляют сумму авансового платежа по налогу исходя из налоговой ставки и фактически полученных доходов, рассчитанных нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания соответственно первого квартала, полугодия, девяти месяцев с учетом ранее исчисленных сумм авансовых платежей по налогу».

Строки 140-143 раздела 2.1 декларации по УСН тоже заполняются нарастающим итогом. В них отражают выплаты, которые уменьшают налог. В их числе:

  • страховые взносы, 

  • больничные, которые выплачиваются за счет работодателя, 

  • взносы по договорам добровольного личного страхования.

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