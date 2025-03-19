Борьба с «бумажным» НДС: применение ст. 173.3 УК на практике

Прошло три месяца с момента появления в Уголовном кодексе статьи 173.3, которой криминализированы отношения в сфере обращения «бумажного» НДС.

Тему разбирает Светлана Федоренкова, управляющий партнер коллегии адвокатов Tax&Right.

Напомним, что еще на стадии обсуждения этот законопроект получил массу критики со стороны профессиональных юристов, поскольку было непонятно, как новая норма отразится на «покупателях» подобных услуг.

Государственной Думой статья 173.3 УК одобрена в существенно доработанном виде, причем в положительном для бизнеса ключе. Однако, финальная редакция закона все равно вызывала больше вопросов чем ответов.

То, как применяется новая статья УК сегодня, беспокоит многих бизнесменов. За развитием событий следит и Forbes, который в новом материале первым попытался «прощупать почву».

Главный вывод, увы, неутешителен — статью 173.3 УК пытаются вменить не только организаторам «площадок», но и формально отдельным компаниям, у которых усматриваются признаки «технических».

Добавлю два важных момента, которые не прозвучали в статье Форбс, но они связаны с применением новой статьи и ранее существующей ст. 199 УК:

1. Сравнивая составы статьи 173.3 и статьи 199 УК с точки зрения строгости, ради справедливости отметим, что по ч. 1 ст. 173.3 УК (как и ч. 2 ст. 199 УК преступление средней тяжести, срок давности — 6 лет) остается возможность прекращения уголовного производства. Хотя и призрачная. Сделать это смогут только те, кто совершил преступление впервые, а заплатить при этом придется в тройном размере.

2. То, что действительно разнится в этих двух составах, так это размеры ущерба. После повышения пороговых значений в налоговых составах (ч.1 ст. 199 УК = 18 млн руб., ч.2 ст. 199 УК = 56,25 млн), сумма ущерба, инкриминируемая по ст. 173.3 УК в разы меньше: от 3 млн рублей — крупный размер, с 13 500 млн. рублей — особо крупный. То есть привлечь к ответственности могут за гораздо меньшее.

Безусловно, в сравнении со ст. 199 УК новый состав 173.3 УК как механизм выглядит устрашающе. Но, как ранее отмечал руководитель ФНС Даниил Егоров, «площадки», оказывающие услуги по нелегальному возмещению НДС, стали более изощренными.

По нашему опыту — в актах налоговых проверок мы уже давно не встречаем откровенно «технических компаний». С этим согласны и коллеги из налоговых инспекций.

Какой можно сделать вывод по перспективам применения ст. 173.3 УК на практике

По причине сложности доказывания «создания видимости осуществления законной деятельности» широкого и повсеместного распространения данная статья УК может и не получить. Ограничится устранением деятельности «широко известных в узких кругах» лиц, не сделавших вовремя выводов о рисках своего бизнеса.

В случае необоснованного вменения ответственности за «бумажный НДС» универсальным средством защиты для налогоплательщика будет подтверждение реальности хозяйственных отношений и проявление должной осмотрительности при выборе контрагентов.

P.S. Кстати, мы пообщались с коллегами-адвокатами в Красноярском крае и выяснили: на сегодняшний день статья 173.3 УК и, тем более в ее расширительном смысле, пока распространения не получила. Нам о таких случаях неизвестно. Пока.