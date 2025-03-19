Что учесть при экспорте в Китай

Если организация экспортирует продукцию, то ей нужно вовремя подтвердить нулевую ставку НДС, а также представить все необходимые документы. Разбираемся в нюансах операции.

Ситуация: организация планирует экспортировать в Китай медную проволоку с кодом 7408 21 000 0. Что нужно учесть при такой операции?

По постановлению Правительства от 26.04.2022 № 466 медная проволока с кодом 7408 21 000 0 не входит в перечень сырьевых товаров. Поэтому никакого особенного порядка при экспорте нет.

Нулевая ставка НДС подтверждается в общем порядке, а к вычету налог принимается сразу.

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В общем случае при экспорте товаров за пределы ЕАЭС и применении ставки 0% по пп. 1 п. 1 ст. 165 НК в ФНС необходимо представить реестр в электронной форме. Он должен содержать сведения:

из декларации на товары, по которой товары выпущены в процедуре экспорта и вывезены за пределы ЕАЭС;

контракта с иностранным лицом на реализацию товаров, вывозимых за пределы ЕАЭС.

Согласно ст. 165 НК реестр можно оформить в бухгалтерской программе или в онлайн сервисе «Офис экспортера».

Если вывоз товара в процедуре экспорта за пределы ЕАЭС по представленным документам не подтвердится сведениями, полученными налоговыми органами от ФТС, то ИФНС направит соответствующее сообщение.

В соответствии с п. 15 ст. 165 НК в течение 15 календарных дней со дня получения такого сообщения можно представить пояснения и любые имеющиеся у вас документы, подтверждающие вывоз товара в соответствии.

Подтвердить обоснованность применения 0% ставки НДС по экспортным операциям необходимо в течение 180 календарных дней со дня отметки «Выпуск разрешен» в таможенной декларации.

Моментом определения налоговой базы при экспорте будет считаться последний день квартала, в котором собраны подтверждающие документы. Этой датой регистрируют в книге продаж экспортный счет-фактуру с код операции 01. Стоимость товара определяют по курсу ЦБ на дату отгрузки.

Согласно ст. 153 и 167 НК при получении экспортных авансов НДС не исчисляют и счет-фактуру не выставляют.

В декларации по НДС за квартал, когда собраны документы, нужно заполнить раздел 4.

Если не собрать подтверждающие документы через 180 дней, то на последнее число квартала истекшего срока составляют и регистрируют в книге продаж счет-фактуру на стоимость экспортированных товаров с НДС по ставкам, применяемым при продаже товаров в России.

Документы при реализации классические — контракт, товаросопроводительные и перевозочные документы. Они зависят от вида транспорта, на котором будет осуществляться перевозка.