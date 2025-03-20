Экономия на охране труда до уголовной статьи доведет

В условиях экономической нестабильности многие представители малого и среднего бизнеса в России стремятся сократить издержки, экономя на безопасности производства и охране труда. Однако такая «оптимизация» оборачивается не только многомиллионными штрафами, но и человеческими трагедиями, уголовными делами и крахом репутации.

Почему к охране труда не стоит подходить как к бюрократической формальности? Разбираемся в деталях вместе с экспертом по уголовному праву, адвокатом Владимиром Глыбочкой.

Более четверти производственных ран — смертельные

По данным Роструда, которые приводит Институт прогрессивных технологий, в 2023 году в России было зарегистрировано 5892 несчастных случая на производстве, из которых 1609 (27,3%) закончились летальным исходом. По сравнению с 2022 годом на 7% выросло количество случаев с тяжелыми последствиями и на 2,81% увеличилось число смертей.

В настоящее время тенденция сохраняется. Малый бизнес в РФ не ставит охрану труда в приоритет (более 50% штрафов при проверках ИП и ООО связаны с нарушениями в сфере охраны труда), отмечают аналитики профильного портала «Контур Экстерн».

Они объясняют такое положение вещей тем, что руководители малых предприятий, особенно микробизнеса (с численностью до 15 сотрудников) обычно:

плохо осведомлены о требованиях законодательства в сфере охраны труда и о последствиях его нарушения;

воспринимают стандарты безопасности производства как пустую формальность;

ограничиваются «бумажными» инструктажами, игнорируя реальные риски;

предпочитают экономить на спецодежде, медосмотрах, обучении своих сотрудников;

демонстрируют не профилактический, а реактивный подход к делу охраны труда — принимают какие-то меры только после ЧП или визита инспектора.

Справка

Российские власти осознают проблему обеспечения безопасных условий для трудовой деятельности в разных сегментах бизнеса. Это выражается, в частности, в ежегодном проведении Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ), главным организатором которой выступает Министерство труда и социальной защиты.

В этом году мероприятие будет юбилейным, десятым по счету, его проведение запланировано с 15 по 18 сентября 2025 года в университете «Сириус» (г. Сочи).

Параллельно аналогичные ВНОТ состоятся в Санкт-Петербурге и Красноярске. По словам заместителя председателя Правительства Татьяны Голиковой, в сегодняшних условиях, когда в стране наблюдается недостаток рабочей силы и в связи с этим начата реализация нацпроекта «Кадры», «вопросы охраны труда приобретают одно из важнейших значений».

Наказать за несоблюдение условий безопасности труда могут по-разному

Между тем действующее законодательство содержит широкий набор мер санкционного воздействия в отношении работодателей, не обеспечивающих безопасные условия производства и охрану труда своим сотрудникам. Трудовой и Гражданский кодексы, Кодекс административных правонарушений (КоАП) предусматривают выплаты штрафов государству и компенсаций пострадавшим.

Размер этих выплат зависит от вида, масштабов и тяжести конкретного нарушения тех или иных требований охраны труда.

К ответственности могут привлекаться владельцы бизнеса, руководители предприятий и компаний, их заместители, главные инженеры, начальники цехов, сотрудники, ответственные за соблюдение техники безопасности на производстве и т.д. Ответственность распределяется в зависимости от зоны влияния и должностных обязанностей.

Но самое суровое наказание ожидает вышеперечисленных лиц в рамках Уголовного кодекса. Оно наступает (наряду со штрафными санкциями и компенсационными выплатами), если в результате игнорирования требований охраны труда наносится тяжкий вред здоровью работника (потеря трудоспособности, инвалидность, длительное лечение, психологические травмы) или наступает его смерть.

Статья 143 УК. Нарушение требований охраны труда

Данная статья Уголовного кодекса предусматривает наказание за преступление против личности. А именно — за действие или бездействие, заключающееся в нарушении правил техники безопасности или иных требований охраны труда и повлекшее общественно опасные последствия в виде тяжкого вреда здоровью или смерти работника.

В зависимости от характера совершенного преступления и его последствий осуждение по ст. 143 УК для обвиненного может вылиться в наказание до пяти лет лишения свободы.

Справка

Под «нарушением требований охраны труда» понимается любое несоблюдение нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, в том числе стандартов, правил, инструкций и других документов.0

Примеры: отсутствие или формальное проведение инструктажа («для галочки»), неисправное оборудование, отсутствие средств индивидуальной защиты, нарушение технологического процесса, неправильно организованное рабочее место, отсутствие должной подготовки персонала, игнорирование жалоб работников на небезопасные условия и т.п.

Важно также отметить, что 143 статья УК подразумевает неосторожную форму вины, то есть привлеченный по ней человек не желал наступления тяжких последствий, но не предвидел их (хотя должен был), либо предвидел, но легкомысленно рассчитывал, что «все обойдется».

Нарушения статьи 143 УК: примеры из адвокатской практики

Показательные случаи нарушения данной статьи.

Кейс 1. Смерть от удара током

На заводе рабочий погиб от удара электрическим током из-за неисправности электрооборудования. Директор предприятия был привлечен к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 143 УК. Ему не удалось избежать обвинительного приговора, однако благодаря правильно выстроенной линии защиты наказание было минимальным.

Кейс 2. Экономия на вентиляции, приведшая к трагедии

На мебельной фабрике работник скончался от отравления парами лака. Руководство годами экономило на системе вентиляции, зная о проблеме. Мне удалось добиться смягчения наказания руководителю предприятия.

Были представлены доказательства того, что генеральный директор неоднократно обращался к собственнику фабрики с просьбой выделить средства на модернизацию системы, но получал отказ. Кейс показывает, как добросовестные руководители могут стать жертвами жадности владельцев бизнеса.

Кейс 3. Отравление газом

На химическом предприятии произошла утечка газа, в результате чего несколько работников получили отравление. Главного инженера обвинили по ч. 1 ст. 143 УК.

Мне как защитнику удалось доказать, что причиной утечки стал дефект оборудования, который не был выявлен во время плановой проверки. Дело было прекращено за отсутствием состава преступления.

Статья 216 УК. Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ

Данная статья квалифицирует все нарушения норм охраны труда (действия или бездействия), допущенные при проведении строительных или иных работ.

Как известно, любая стройка — это зона повышенного риска. На стройплощадке каждый элемент должен работать безупречно, а производственный процесс контролироваться на каждом этапе. Любое нарушение может привести к цепной реакции и трагедии. Поэтому к соблюдению правил производственной безопасности здесь закон подходит особенно строго: лишиться свободы, будучи привлеченным по статье 216 УК, можно на срок до семи лет.

Всем, кто так или иначе занят в строительном или подобном бизнесе на руководящих должностях, следует детально усвоить смысл юридических терминов и определений, содержащихся в 216 статье УК.

Лица, ответственные за соблюдение правил безопасности при проведении горных, строительных или иных работ — глава строительной компании, его заместители, руководители проектов и направлений, прорабы, мастера, специалисты по техническому надзору, инженеры по технике безопасности. Особая ответственность возлагается на тех, кто непосредственно руководит работами и отвечает за соблюдение правил безопасности.

Нарушение правил безопасности — несоблюдение строительных норм и правил (СНиП), правил безопасности при ведении горных работ, правил пожарной безопасности, правил электробезопасности, правил работы на высоте и других нормативных актов, регламентирующих проведение конкретных видов работ.

Работы, при которых риск получения травмы или гибели особенно высок: строительные, горные, с использованием опасного оборудования, работы на высоте, в замкнутых пространствах и т.д. Лица, в них занятые, должны обладать высокой квалификацией и достаточным опытом. Все работники должны быть обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты и обучены правилам их использования.

Нарушения статьи 216 УК: примеры из адвокатской практики

Несчастные случаи в строительном бизнесе зачастую обусловлены теми же причинами, что и в других производственных сферах.

Кейс 1. Падение с высоты

На строительном объекте рабочий упал с высоты из-за отсутствия страховочного оборудования. Прораб был привлечен к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 216 УК. Мне удалось доказать, что прораб неоднократно запрашивал страховочное оборудование у руководства компании, но его запросы игнорировались. В результате наказание прорабу было смягчено.

Кейс 2. Роковое пренебрежение инструктажем

На стройке произошел обвал грунта, под которым погиб рабочий. Выяснилось, что работник не прошел полноценный инструктаж по технике безопасности и не был обучен правилам работы в котлованах.

Я выяснил, что ответственный за инструктаж сотрудник (прораб) сам был недостаточно квалифицирован и не понимал всей опасности ситуации. Прораб получил реальный срок. Данный кейс подчеркивает важность не только наличия инструктажей, но и квалификации тех, кто их проводит.

Кейс 3. Цена сломанного светофора

На оживленном перекрестке, где строительная компания проводила дорожные работы, сломался светофор. Водитель грузовика (один из работников стройбригады) не заметил пешехода и сбил его насмерть. Против генерального директора компании было возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК.

Я нашел доказательства того, что о поломке светофора компания оперативно сообщила в соответствующие службы и приняла меры по обеспечению безопасности пешеходов (выставила регулировщиков). Дело было прекращено за отсутствием состава преступления.

Этот кейс демонстрирует то, как добросовестное отношение руководителя к своим должностным и профессиональным обязанностям позволяет отстоять его невиновность даже в случае трагического происшествия.

Не стоит экономить на охране труда и превентивной адвокатской защите

Из вышеприведенных примеров и анализа ситуации в сфере охраны труда можно сделать вывод: это не то, на чем бизнесу стоит экономить. А тем предпринимателям и руководящим работникам, кто этого не осознал, рано или поздно придется столкнуться не только с угрызениями совести, репутационными и денежными потерями, но также с уголовным преследованием.

Не раз мне приходилось встречать такое мнение в бизнес-среде: дескать, доказать вину в нарушении требований охраны труда непросто, следствию надо выявить непосредственную связь между нарушением техники безопасности, например, и фактом травмы или смерти работника.

Действительно, такую связь установить нелегко. Необходимо провести целый ряд сложных экспертиз, проанализировать множество документов, допросить разных свидетелей. Но вся эта работа последовательно проводится — и тем тщательнее, чем серьезнее последствия от нарушения требований охраны труда.

А предполагаемый виновник нарушений все это время находится под стражей, домашним арестом или подпиской о невыезде, испытывая сильный душевный дискомфорт, психологический стресс и нервотрепку от многочисленных допросов.

Поэтому лучше добросовестно подходить к вопросам охраны труда и безопасности производства. В частности, заранее обратиться за помощью к грамотному адвокату по уголовным делам — не просто юристу, а эксперту по управлению криминальными рисками в разных сферах экономической деятельности. Такой специалист может:

провести аудит документации и фактического состояния охраны труда на предприятии заказчика, выявить слабые места, определить риски привлечения к уголовной ответственности и составить план по их устранению;

разработать и внедрить эффективную систему охраны труда , соответствующую требованиям законодательства и специфике деятельности предприятия;

обучить сотрудников правилам безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях;

представлять интересы заказчика в государственных органах (например, в ходе проверок со стороны Трудовой инспекции, Ростехнадзора, Мосгосстройнадзора, Роспотребнадзора), что позволит компании избежать необоснованных штрафов и предписаний;

обеспечить защиту на всех стадиях уголовного процесса — в случае возбуждения уголовного дела в отношении заказчика.

Учтите: экономия на безопасности производственных процессов — это бомба замедленного действия, которая рано или поздно взорвется. Чтобы избежать трагедии и защитить свой бизнес и себя от рисков уголовной ответственности, создайте на предприятии эффективную систему охраны труда, соответствующую требованиям законодательства и специфике вашей деятельности.