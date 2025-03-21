Как отразить продажу юридическим лицам через Ozon

В ежемесячный отчет о реализации маркетплейс включает все продажи: как физическим, так и юридическим лицам. Из отчета необходимо удалить продажи физическим лицам. Можно использовать позаказный отчет, в котором указан статус покупателя.

Разберитесь с нюансами учета продаж на маркетплейсе на курсе повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса». После его прохождения вы сможете вести учет и отчитываться по продажам на любой системе налогообложения. А еще в конце мы выдадим официальное удостоверение. Сейчас купить курс можно со скидкой 10%.

Также Ozon от имени продавца выставляет УПД покупателю и присваивает номер. В 1С на каждый УПД нужно создать документ «Реализация» (акт, накладная, УПД). В качестве контрагента указывается юридическое лицо, вписанное в УПД. А еще нужно изменить номер документа на тот, который присвоил Ozon.

После этого нужно сделать «Корректировку долга». Для того, чтобы перенести задолженность юрлица на Ozon, так как средства поступят не от покупателя, а от онлайн-площадки.

Читайте также на тему маркетплейсов: