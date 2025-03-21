Что поменяют в налогах, а что точно менять не будут: обзор будущих поправок в НК

Сейчас туристический налог считают кассовым методом – когда поступила оплата от клиента.

Поступило предложение считать налог по мере оказания услуг и это предложение будет рассмотрено при подготовке изменений в НК.

Автор предложения приводит пример: человек забронировал номер в феврале на июль. Отель заплатит налог за 1 квартал, но в итоге в июле гость в номер так и не заехал и ему возвращают деньги. Ранее исчисленный налог при этом уменьшается.

Но он не косвенный, как НДС и турналог с аванса заказчики себе на вычет не берут, а это несправедливо.

Еще один пример, когда компания перечисляет аванс за проживание сотрудников и в тот момент неясно, кто там будет жить, если ли среди этих людей льготники (инвалиды и т.д.)

Все это станет известно только при заселении. Поэтому целесообразно считать налог по «отгрузке», а не по оплате.