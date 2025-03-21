Что поменяют в налогах, а что точно менять не будут: обзор будущих поправок в НК

Что случилось
Завершилось публичное обсуждение уведомления о разработке проекта поправок в НК.
В уведомлении сказано, что будущие поправки в НК должны заработать с января 2026 года.
Цель проекта – уточнение НК в части налога на прибыль, НДС, НДФЛ, имущественных налогов, налогообложения подакцизных товаров и специальных налоговых режимов.
Текст проекта пока не опубликован. Но опубликована сводка предложений, которые внесли в ходе обсуждения. Большинство из них Минфин отверг, но некоторые будут учтены при подготовке поправок в НК.
Читайте ниже, что могут изменить.
РК внутри среднего
С 2025 года для районных коэффициентов действует отдельная двухступенчатая шкала НДФЛ и отдельные КБК.
Недавно ФНС в письме от 28.01.2025 № БС-4-11/739@ заявила, что эта отдельная шкала распространяется не только на тот РК, что начисляют сверх зарплаты, но и на тот, что находится внутри ее. Речь идет о выплатах по-среднему (отпускные, командировочные и т. д.). Больничных это не касается, поясняет ФНС.
Но высчитывать РК из отпускных, чтобы отразить его на другом КБК – трудоемко для бухгалтеров.
Предложили для двухступенчатой шкалы НДФЛ не учитывается доход в виде РК, которые находятся внутри среднего заработка.
Об этом предложении читайте тут.
Минфин ответил, что данный вопрос прорабатывается.
Турналог
Сейчас туристический налог считают кассовым методом – когда поступила оплата от клиента.
Поступило предложение считать налог по мере оказания услуг и это предложение будет рассмотрено при подготовке изменений в НК.
Автор предложения приводит пример: человек забронировал номер в феврале на июль. Отель заплатит налог за 1 квартал, но в итоге в июле гость в номер так и не заехал и ему возвращают деньги. Ранее исчисленный налог при этом уменьшается.
Но он не косвенный, как НДС и турналог с аванса заказчики себе на вычет не берут, а это несправедливо.
Еще один пример, когда компания перечисляет аванс за проживание сотрудников и в тот момент неясно, кто там будет жить, если ли среди этих людей льготники (инвалиды и т.д.)
Все это станет известно только при заселении. Поэтому целесообразно считать налог по «отгрузке», а не по оплате.
НДФЛ с матвыгоды по долям ООО
С 2025 года надо исчислять НДФЛ с матвыгоды при покупке человеком доли в уставном капитале организации.
Но в НК не прописана дата получения дохода по материальной выгоде для долей.
Предложили этот момент уточнить и норму о дате дохода сделать аналогичной той, что действует для матвыгоды при приобретении ценных бумаг.
Если оплата идет после перехода права собственности, то датой дохода для НДФЛ будет день платежа в оплату стоимости приобретенных долей участия.
Это предложение будет рассмотрено в рамках совершенствования норм НК.
НДФЛ по ценным бумагам
Для освобождения от НДФЛ дохода от ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики, обращающихся на организованных торгах, они должны относиться к этой категории (высокие технологии) в течение всего периода владения ими.
Еще одно условие – акции принадлежали человеку не менее года.
Предлагают норму про весь период владения изменить, чтобы льгота по НДФЛ была, если такие ценные бумаги относятся к инновационному сектору экономики на дату их реализации.
Это предложение будет учтено при формировании поправок в НК.
Дело в том, что сейчас инвесторы, которые приобретают на IPO ценные бумаги высокотехнологичных компаний не могут пользоваться льготой по НДФЛ. Потому что в момент IPO эти акции не относятся к акциям высокотехнологического сектора.
В итоге, кто покупает акции на IPO – в пролете, льгота есть только у инвесторов, которые покупают эти же ценные бумаги позднее в ходе их вторичного обращения, когда биржа уже включила их в категорию высокотехнологичного сектора.
Что менять не будут
УСН для ювелиров
Ювелиры, которые лишили права на УСН, все еще не потеряли надежду вернуть себе упрощенку. Ведь сейчас на УСН ввели НДС. Так почему бы не отменить запрет на УСН для ювелиров?
Но Минфин против такой затеи. Тем, кто работает с серебром, право на УСН вернули.
Сейчас все участники ювелирной отрасли работают в равных условиях, что положительно сказывается на конкуренции и, как следствие, на развитии ювелирной отрасли в целом, отмечает Минфин.
А если вернуть ювелирам упрощенку, начнется дробление и переход на искусственную торговлю по агентским договорам.
ДМС
Взносы по добровольному медицинскому страхованию работников можно включать в расходы, если договор заключен на срок не менее года. Но работники принимаются, увольняются и по некоторым из них срок получается меньше года.
Предложили прописать в НК, что учитывается срок договора со страховой организацией в целом по компании, а в не в разрезе сотрудников. Аналогично и для страховых взносов.
Но Минфин против. С экономической точки зрения это условие (про срок 1 год) должно быть применимо к каждому работнику, в отношении которого соответствующие суммы подлежат учету.
6-НДФЛ
С 2025 года ввели разные шкалы НДФЛ для зарплаты и районных коэффициентов, добавились новые КБК. Составлять 6-НДФЛ стало сложнее, для этого нужно больше времени.
Кроме того, теперь до 31 января следующего года можно удерживать прошлогодний НДФЛ и только после этой даты отражать его в 6-НДФЛ, если он так и будет не удержан.
То есть фактически раньше 1 февраля годовой 6-НДФЛ делать нельзя, а 25 февраля – уже срок сдачи.
Поэтому предложили перенести дату сдачи на более поздний срок.
Но Минфин это предложение не поддержал.
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