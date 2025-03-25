Когда подавать заявление на уменьшение патента

ИП вправе уменьшить стоимость патента на страховые взносы за себя и за работников. Для этого необходимо подать уведомление. Разбираемся, в какой момент это лучше сделать.

Срок действия патента не влияет на право уменьшения его стоимости на взносы. А срок подачи уведомления не регламентирован законом.

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Однако на практике, если организация хочет платить уменьшенный патент, то ей нужно подать уведомление за 30 дней до наступления срока уплаты.

Если патент на 6 месяцев, то сначала нужно оплатить ⅓ патента в полной сумме, даже если ИП сразу подаст уведомление. После проведения этого документа на ЕНС отразится переплата в положительном сальдо, которое можно вернуть или оставить для погашения текущих платежей.

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