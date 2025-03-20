Как ИП учитывать постоплату при УСН + ПСН: примеры

При совмещении упрощенки и патента налог зависит не только от даты поступления денег, но и от даты оказания услуги.

Что случилось

Минфин выпустил письмо от 16.12.2024 № 03-11-11/126750, в котором разъяснил нюансы отражения доходов при совмещении УСН и ПСН.

Также разъяснения по этому вопросу есть в письме Минфина от 10.10.2024 № 03-11-09/98573.

Раздельный учет

Если ИП ведет одновременно два вида деятельности по двум режимам, то нужен раздельный учет доходов и расходов.

Их отражают в книгах учета, которые утверждены приказом ФНС от 07.11.2023 № ЕА-7-3/816@:

Но бывает ситуации, когда совмещения режимов уже нет, а опоздавшая оплата от покупателей приходит за периоды, когда оно было.

Или наоборот – совмещение режимов есть, а оплата приходит за период, когда его не было.

Постоплата по ПСН у ИП на УСН

Ситуация: ИП оказал услугу в рамках деятельности, облагаемой ПСН, а оплата за нее поступила, когда патент уже закончился.

В этом случае доход надо учитывать по УСН. То есть, его надо отразить в книге учета доходов по УСН и начислить налог по УСН.

Пример

ИП на УСН сдает в аренду нежилые помещения и попутно решил заняться ремонтом машин. Он купил патент на ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств на период с 01.01.2025 по 31.03.2025.

Оплату от клиентов за ремонт машин ИП учитывает в книге доходов по ПСН и налог по УСН с этих доходов не платит.

В апреле 2025 года поступает 50 000 рублей от организации за ремонт авто, который был произведен в марте.

Эти 50 000 руб. надо включить в книгу учета по УСН и заплатить с них налог.

Постоплата по УСН у ИП на ПСН

Ситуация: ИП на УСН оказал услугу. Потом он по этой же деятельности перешел на ПСН и уже после этого поступила оплата от клиента за ту услугу.

Несмотря на то, что к моменту получения денег ИП применяет ПСН и учет дохода идет кассовым методом, этот доход будет относиться к УСН, а не к ПСН. То есть, его надо отразить в книге учета доходов по УСН и начислить налог по УСН.

Пример

ИП на УСН занимается грузоперевозками. С 01.03.2025 по 31.12.2025 он оформил патент на этот вид деятельности.

В марте 2025 года от заказчика поступает 30 000 руб. за перевозку, которая была в феврале.

К моменту поступления денег у ИП уже есть патент, но доход все равно надо отразить в книге по УСН и оплатить за него налог.