Правила пересчета патентов при превышении лимита в 2025

Предприниматель может выбрать в качестве системы налогообложения патент сроком от 1 месяца до года. Если его доходы превысят 60 млн руб., то придется пересчитать налоги по другой системе налогообложения и начать платить НДС. Как быть, если лимит превышен, разобрали все для вас.

Лимит дохода в 2024 году

Патент применяется предпринимателем, если его доходы за текущий год не превышали лимит — 60 млн руб. При совмещении патента с УСН для расчета лимита учитывался доход и по патенту, и по УСН. При совмещении патента с ОСНО — для лимита учитывался доход только по патенту.

Если на протяжении календарного года ИП превышал установленный лимит, то он терял право на применение патента и должен был уплачивать налоги по основному режиму.

В течение 10 дней с момента превышения лимита ИП был обязан уведомить ФНС об утрате права на патент. При этом налог пересчитывался с начала действия последнего патента (письмо ФНС от 27.01.2022 № СД-4-3/899@).

Пример 1: ИП при регистрации подал уведомление на УСН, далее он купил патент на год с 1 января. В сентябре доход ИП перевалил за 60 млн руб. Таким образом, ИП терял право на патент и переходил на УСН с 1 января.

Пример 2. ИП не подавал уведомление на УСН. С начала деятельности он последовательно покупал 2 патента на полгода, с января по июнь и с июля по декабрь, лимит доходов по патенту был превышен в октябре. Следовательно ИП утрачивал право на патент с 1 июля и считался перешедшим на ОСНО.

Изменения с 2025 года

С 2025 года условия для патента и УСН изменились из-за налоговой реформы. Теперь ИП, которые имеют или планируют взять патент важно понимать следующее:

Если в 2024 году ИП заработал больше 60 млн руб., то в 2025 году работать на патенте он уже не может. В лимит считаются доходы по УСН и патенту. В 2025 году тем кто превысил лимит в 60 млн рублей в прошлом году можно работать на УСН, но придется платить НДС. Если ИП превысил лимит в 60 млн руб. в течение 2025 года, то налог пересчитают с начала срока действия последнего патента. С первого числа месяца после превышения лимита ИП придется платить еще и НДС.

Например, у ИП есть два патента с января по июнь и с июля по декабрь, а лимит превышен в октябре, то налоги пересчитают с 1 июля, а НДС нужно будет платить с 1 ноября.

Если ИП взял патент на 2025 год, но сдав декларацию по УСН за 2024 год выяснится, что лимит в 60 млн руб. превышен, то налоги ИП пересчитают с 1 января 2025 года вне зависимости от срока действия патента, так как ИП не имеет право на применение патента в 2025 году.