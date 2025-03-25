Как в 1С отменить перенос убытков

Программа 1С переносит убытки прошлого года автоматически. Чтобы это отменить необходимо вручную откорректировать операцию.

Ситуация: у организации есть убытки в 2024 году, в декларации по налогу на прибыль их не было. 1С переносит их на текущий год, как исправить ситуацию?

Организация может отредактировать суммы в регламентной операции по переносу убытков. После проведения операции в закрытии месяца нужно зайти в пункт «Показать проводки» и выбрать галочку «Ручная корректировка». Необходимо обнулить суммы.

Отказаться от использования права на перенос убытка возможности нет, поскольку программа использует штатные алгоритмы в соответствии с базовыми положениями законодательства.

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