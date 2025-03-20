Как отразить налог на прибыль в 1С

В 2025 году ставка налога на прибыль увеличилась: сейчас она составляет 25% (из них 8% распределяются в федеральный бюджет, а 17% — в региональный). Рассказываем, как в 1С сделать операцию по начислению и уплате налога.

Налог на прибыль должен начисляться в 1С в «‎Закрытии месяца» с помощью регламентной операции «‎Начисление налога на прибыль». Найти его можно с помощью списка: «‎Операции» — раздел «‎Закрытие месяца» — вкладка «‎Регламентные операции». Документ создается последним днем месяца с проводками Дт 99.02 — Кт 68.04.1 с разбивкой по бюджетам.

По окончании квартала в том же закрытии месяца есть регламентная операция «‎Начисление налогов на единый налоговый счет», которая переносит начисленные налоги на 68.90 по срокам уплаты. Все оплаты происходят через ЕНС, поэтому используется счет 68.90.

Читайте также по теме 1С: