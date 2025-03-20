Как отразить налог на прибыль в 1С

Налог на прибыль должен начисляться в 1С в «Закрытии месяца» с помощью регламентной операции «Начисление налога на прибыль». Найти его можно с помощью списка: «Операции» — раздел «Закрытие месяца» — вкладка «Регламентные операции». Документ создается последним днем месяца с проводками Дт 99.02 — Кт 68.04.1 с разбивкой по бюджетам.
По окончании квартала в том же закрытии месяца есть регламентная операция «Начисление налогов на единый налоговый счет», которая переносит начисленные налоги на 68.90 по срокам уплаты. Все оплаты происходят через ЕНС, поэтому используется счет 68.90.
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