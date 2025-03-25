Как отразить в учете лизинговый автомобиль

Если организация взяла автомобиль в лизинг до 2021 года, но не отразила его в учете, такую ошибку нужно исправить. Рассказываем, как по правилам ФСБУ и ПБУ скорректировать отчетность.

Ситуация: ООО восстанавливает учет 2024 года. В лизинге с 2021 года есть автомобиль, но в учете он не отражен. Согласно договору объект находится на балансе лизингополучателя. Как поставить на учет этот объект?

По договорам лизинга, которые заключены до 31 декабря 2021 года, бухгалтерский учет следовало вести в соответствии с приказом Минфина от 17.02.1997 №15. А вот при переходе на ФСБУ 25/2018 учет не требовалось менять (см. приказ Минфина от 25.04.2019 №199).

Согласно приказу Минфина от 17.02.1997 №15 если объект лизинга по условиям договора учитывается на балансе лизингополучателя, то он принимает к учету ОС, в отношении которого возникает право пользования. Оценка объекта производится исходя из полной суммы обязательств перед лизингодателем на момент заключения договора.

Операции отражаются так: Дт 08 — Кт 76 «Арендные обязательства» и Дт 01 «Основные средства, полученные в лизинг» — Кт 08.

В приказе Минфина от 17.02.1997 №15 нет требования оценивать обязательство по аренде по дисконтированной стоимости. Поэтому организация вправе применять оценку по сумме номинальных платежей. Такое же право есть у организации с упрощенным бухучетом, а также на основании ФСБУ 25/2018.

Амортизация объекта лизинга определяется исходя из срока договора такими проводками: Дт 20 (25, 26) — Кт 02.

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Так как организация не вела бухгалтерский учет объекта лизинга в соответствии с приказом Минфина №15, это является ошибкой. Исправить ее нужно по правилам ПБУ 22/2010.

Организации с упрощенным бухучетом могут исправлять ошибки в периоде их обнаружения в корреспонденции со счетом 91 и не применять ретроспективный пересчет при составлении отчетности за этот год по п. 9 ПБУ 22/2010. Поэтому для правильного отражения объекта лизинга на балансе на 31.12.2024 нужно рассчитать:

Первоначальную стоимость полученного в лизинг автомобиля на дату начала действия договора. Сумму обязательств по аренде, которая осталась не погашенной на 31.12.2024. Сумму амортизации, которая должна была списаться за период от получения объекта в лизинг до 31.12.2024.

На 31.12.2024 нужно сделать такие проводки:

Дт 08 — Кт 76 — на оставшуюся часть обязательства по аренде;

Дт 01 — Кт 08;

Дт 91 — Кт 02 — на сумму амортизации, которая нужно было начислить до 31.12.2024.

Обязательство по аренде отражается в балансе с разбивкой по строкам:

Стр. 1450 — в части задолженности, срок погашения которой превышает 12 месяцев после отчетной даты (или продолжительность обычного операционного цикла организации);

Стр. 1520 — в части задолженности, причитающейся к оплате в течение 12 месяцев после отчетной даты (или продолжительности обычного операционного цикла организации).

В соответствии с приказом Минфина от 17.02.1997 № 15 при выкупе объекта лизингополучатель должен:

произвести внутреннюю запись по счету 01 «Основные средства» : первоначальная стоимость переносится с субсчета «Арендованное имущество» на субсчет «Собственные основные средства»;

списывает накопленную амортизацию с субсчета «Амортизация лизингового имущества» на счет учета амортизации собственных ОС;

если выкупная стоимость не была включена в состав лизинговых платежей, она добавляется к первоначальной стоимости объекта.

Если первоначальная стоимость выкупленного объекта меньше стоимостного лимита, установленного организацией по основным средствам, то на дату перехода права собственности непогашенные расходы на его приобретение списываются в качестве расходов на приобретение МПЗ.