Что делать, если в еженедельном отчете о реализации отражена неполная сумма

На основании еженедельного отчета о реализации продавцы на маркетплейсах заполняют книгу учета доходов и расходов. Разбираемся: что делать, если в документ попадает неполная сумма дохода.

Ситуация: при формировании книги учета доходов и расходов у организации не полностью учитывается доход. Сумма реализации попадает в еженедельный отчет не полностью. При выгрузке поступлений из банка в 1С программа также не показывает полную сумму.

Если деньги поступили на расчетный счет раньше, чем был отражен отчет о реализации, то сумма этого поступления попадет в доход в книгу учета доходов и расходов.

После проведения отчета о реализации попадет только разница между поступлением на расчетный счет. После того как поступит следующая оплата на расчетный счет, часть суммы в Книгу учета доходов и расходов не попадет, а часть с превышения пойдет в КУДиР.

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Необходимо отследить по датам, куда приходят деньги на счет, когда отражается отчет и какие суммы из документов попадают в Книгу учета доходов и расходов.

В 1С по договорам с видом «С комиссионером на продажу» дата получения дохода определяется по дате отчета о реализации. Однако если оплата на расчетный счет от маркетплейса поступила раньше, чем отражен отчет, то поступившая сумма считается авансом и тоже должна быть включена в доходы по УСН по дате поступления.