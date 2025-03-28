Как заполнить подраздел 1.1 ЕФС-1 по договору ГПХ

Минтруд в письме от 04.04.2023 № 14-1/10/В-4784 рассказал, как заполнять ЕФС-1 по договорам ГПХ.
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Если договор заключен 10 марта 2025, а работы будут выполняться с 20 марта по 30 апреля, то для мероприятия «Начало договора ГПХ» указываются следующие данные:
в графе 2 «Дата (число, месяц, год) приема, перевода, увольнения, начала договора ГПХ, окончания договора ГПХ» указывается 20 марта;
в графе 9 «Дата» подраздела «Основание» указывается 10 марта.
Для мероприятия «Окончание договора ГПХ» указываются такие даты:
в графе 2 «Дата (число, месяц, год) приема, перевода, увольнения, начала договора ГПХ, окончания договора ГПХ» — дата 30 апреля;
в графе 9 «Дата» подраздела «Основание» — дата прекращения договора ГПХ — также 30 апреля. При этом нужно учитывать, что договор ГПХ может быть составлен без указания периода работы.
Форму необходимо предоставить в СФР в течение рабочего дня, следующего за днем заключения договора по п. 6 ст. 11 ФЗ от № 27-ФЗ.
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