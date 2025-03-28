С 1 апреля новый формат УПД, ФНС рассказала про ошибки в декларации по УСН, почему не стоит брать пример с Генри Форда. «Ночной бухгалтер» № 1901

С 9 февраля 2024 года для УПД ввели отдельный формат как для счета-фактуры, который объединен с УПД. С 1 апреля 2025 года этот формат станет обязательным.

УПД по новому формату бухгалтер может заполнить в бумажном или электронном виде. На бумаге это можно сделать, когда первичные документы отправляются контрагенту, УПД выступает как первичный документ, а также если в нем отражены разные типы прав и операций.

В электронном виде УПД заполняют, когда это делает только отправитель или продавец и если в форме есть данные о продавце и покупателе.