С 1 апреля новый формат УПД, ФНС рассказала про ошибки в декларации по УСН, почему не стоит брать пример с Генри Форда. «Ночной бухгалтер» № 1901

Сегодня в выпуске:
УПД по-новому.
Что проверить в декларации по УСН перед отправкой.
Егоров сказал, что бизнес не обязывают использовать только электронные счета-фактуры.
Для налога на прибыль расходы по услугам от контрагентов признаются датой подписания акта.
Пятничный «Клерк».
Мем дня.
С 1 апреля нужно применять новый формат универсального передаточного документа
С 9 февраля 2024 года для УПД ввели отдельный формат как для счета-фактуры, который объединен с УПД. С 1 апреля 2025 года этот формат станет обязательным.
УПД по новому формату бухгалтер может заполнить в бумажном или электронном виде. На бумаге это можно сделать, когда первичные документы отправляются контрагенту, УПД выступает как первичный документ, а также если в нем отражены разные типы прав и операций.
В электронном виде УПД заполняют, когда это делает только отправитель или продавец и если в форме есть данные о продавце и покупателе.
🚀Как стать успешным аналитиком 1С?
Вам нужны комплексные знания, потому что это специалист, который работает одновременно с бизнес-процессами, курирует группу разработки и представляет готовые решения заказчикам. Так что если вы хотите реализовать себя как аналитик 1С, то одних навыков применения функций ПО и сертификата 1С будет не достаточно.
Необходимые знания в сфере бухгалтерии, аналитики и применения инструментов можно получить на курсе профессиональной переподготовки «Аналитик 1С».
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Рособрнадзора.
Сейчас вы можете купить курс за 9 900 рублей вместо полной цены
59 900 рублей.
Поспешите — новый поток обучения стартует 1 апреля.
Частые ошибки в декларации по УСН
Одна из частых ошибок — отражать в отчете доходы не нарастающим итогом, а отдельно за каждый квартал. Это искажает налоговую базу и сумму налога к уплате.
В строке 102 ошибочно выбирают неверный код для — для юрлиц и ИП с сотрудниками или для ИП без работников.
Неверно указывают суммы налога к доплате в разделе 1.1. Если неправильно заполнить раздел, то это может привести к доначислению налога и начислению пеней.
Среди других ошибок:
Неправомерное использование убытка прошлых лет для уменьшения налоговой базы.
Неотражение сумм целевого финансирования (например, субсидий) в разделе 3.
Неправильный номер для корректирующего отчета.
🔥Совет от редакции:
Все о налоговой реформе, НДС и УСН, новом ФСБУ 28/2023, подготовке к сдаче отчетности за 1 квартал? Разбираем на онлайн-семинаре.
Глава ФНС подчеркнул, что бизнес не заставляют переходить на электронные счета-фактуры
Даниил Егоров на встрече с представителями бизнеса высказался об электронном документообороте. Он отметил, что на мировом налоговом рынке налоговые органы вводят электронные счета-фактуры как обязательный элемент документооборота, а ФНС РФ идет по другому пути.
Но несмотря на заявление Егорова, что электронные счета-фактуры не обязательны, статистика говорит о другом — он же привел цифры, которые говорят, что сейчас электронных счетов-фактур более 60%.
Отметим, что, например, для прослеживаемых товаров счета-фактуры обязательны, хотя и есть исключения. ЭДО также активно входит во сферы бизнеса, поэтому внедрение электронных документов скорее выглядит добровольно-принудительным.
Для налога на прибыль услуги учитывают датой подписания акта
Расходы на приобретение работ и услуг, если они подходят по критерии по НК, входят в состав материальных расходов. Датой несения таких расходов признается дата подписания акта приемки-передачи услуг (работ). Причем так учитываются как услуги (работы) выполненные сторонними контрагентами, так и собственными структурными подразделениями организации.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 19.02.2025 № 03-03-06/1/15535.
😉Встречаем 1 апреля по-бухгалтерски
1 апреля проведем вебинар «Изменения для бухгалтера с 1 апреля 2025 года + Календарь бухгалтера на апрель + Бухгалтерский юмор». Обсудим важные изменения и немного расслабимся и посмеемся, после сдачи годовых отчетов — это то, что нужно каждому бухгалтеру.
Пятничный «Клерк»
Куда же без любимого пятничного мозгонапрягателя — в этот раз задание, кажется, попроще — ищем различия в картинках.
Блогер «Клерка», эксперт Лариса Магафурова, поделилась в своем блоге мыслями на тему — почему некоторые бизнесмены так ратуют за принцип Генри Форда не проводит аудит и почему такое мышление для бизнеса губительно.
Мем дня
Спасибо, что дочитали выпуск № 1901 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».
Ваша ФНС не шутит с 1 апреля редакция
Начать дискуссию