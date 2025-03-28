ЦОК МК 24.04 Мобильный
Обзоры для бухгалтера

С 1 апреля новый формат УПД, ФНС рассказала про ошибки в декларации по УСН, почему не стоит брать пример с Генри Форда. «Ночной бухгалтер» № 1901

С 1 апреля нужно применять новый формат УПД, налоговики поделились частыми ошибками в декларации по УСН, ООО ее уже сдали, а вот ИП еще предстоит. Блогер рассказала, почему не стоит в вопросах бухгалтерии и аудита брать пример с Генри Форда.

Сегодня в выпуске:

  • УПД по-новому.

  • Что проверить в декларации по УСН перед отправкой.

  • Егоров сказал, что бизнес не обязывают использовать только электронные счета-фактуры.

  • Для налога на прибыль расходы по услугам от контрагентов признаются датой подписания акта.

  • Пятничный «Клерк».

  • Мем дня.

С 1 апреля нужно применять новый формат универсального передаточного документа

С 9 февраля 2024 года для УПД ввели отдельный формат как для счета-фактуры, который объединен с УПД. С 1 апреля 2025 года этот формат станет обязательным.

УПД по новому формату бухгалтер может заполнить в бумажном или электронном виде. На бумаге это можно сделать, когда первичные документы отправляются контрагенту, УПД выступает как первичный документ, а также если в нем отражены разные типы прав и операций.

В электронном виде УПД заполняют, когда это делает только отправитель или продавец и если в форме есть данные о продавце и покупателе.

🚀Как стать успешным аналитиком 1С?

Вам нужны комплексные знания, потому что это специалист, который работает одновременно с бизнес-процессами, курирует группу разработки и представляет готовые решения заказчикам. Так что если вы хотите реализовать себя как аналитик 1С, то одних навыков применения функций ПО и сертификата 1С будет не достаточно.

Необходимые знания в сфере бухгалтерии, аналитики и применения инструментов можно получить на курсе профессиональной переподготовки «Аналитик 1С».

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Сейчас вы можете купить курс за 9 900 рублей вместо полной цены 59 900 рублей.

Поспешите — новый поток обучения стартует 1 апреля.

Частые ошибки в декларации по УСН

Одна из частых ошибок — отражать в отчете доходы не нарастающим итогом, а отдельно за каждый квартал. Это искажает налоговую базу и сумму налога к уплате.

В строке 102 ошибочно выбирают неверный код для — для юрлиц и ИП с сотрудниками или для ИП без работников.

Неверно указывают суммы налога к доплате в разделе 1.1. Если неправильно заполнить раздел, то это может привести к доначислению налога и начислению пеней.

Среди других ошибок:

  • Неправомерное использование убытка прошлых лет для уменьшения налоговой базы.

  • Неотражение сумм целевого финансирования (например, субсидий) в разделе 3.

  • Неправильный номер для корректирующего отчета.

🔥Совет от редакции:

Все о налоговой реформе, НДС и УСН, новом ФСБУ 28/2023, подготовке к сдаче отчетности за 1 квартал? Разбираем на онлайн-семинаре.

Глава ФНС подчеркнул, что бизнес не заставляют переходить на электронные счета-фактуры

Даниил Егоров на встрече с представителями бизнеса высказался об электронном документообороте. Он отметил, что на мировом налоговом рынке налоговые органы вводят электронные счета-фактуры как обязательный элемент документооборота, а ФНС РФ идет по другому пути.

Но несмотря на заявление Егорова, что электронные счета-фактуры не обязательны, статистика говорит о другом — он же привел цифры, которые говорят, что сейчас электронных счетов-фактур более 60%.

Отметим, что, например, для прослеживаемых товаров счета-фактуры обязательны, хотя и есть исключения. ЭДО также активно входит во сферы бизнеса, поэтому внедрение электронных документов скорее выглядит добровольно-принудительным.

Для налога на прибыль услуги учитывают датой подписания акта

Расходы на приобретение работ и услуг, если они подходят по критерии по НК, входят в состав материальных расходов. Датой несения таких расходов признается дата подписания акта приемки-передачи услуг (работ). Причем так учитываются как услуги (работы) выполненные сторонними контрагентами, так и собственными структурными подразделениями организации.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 19.02.2025 № 03-03-06/1/15535.

😉Встречаем 1 апреля по-бухгалтерски

1 апреля проведем вебинар «Изменения для бухгалтера с 1 апреля 2025 года + Календарь бухгалтера на апрель + Бухгалтерский юмор». Обсудим важные изменения и немного расслабимся и посмеемся, после сдачи годовых отчетов — это то, что нужно каждому бухгалтеру.

Присоединяйтесь!

Пятничный «Клерк»

Куда же без любимого пятничного мозгонапрягателя — в этот раз задание, кажется, попроще — ищем различия в картинках.

Блогер «Клерка», эксперт Лариса Магафурова, поделилась в своем блоге мыслями на тему — почему некоторые бизнесмены так ратуют за принцип Генри Форда не проводит аудит и почему такое мышление для бизнеса губительно.

Мем дня

Спасибо, что дочитали выпуск № 1901 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».

Ваша ФНС не шутит с 1 апреля редакция

Начать дискуссию