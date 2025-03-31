Как в 1С провести кредит от маркетплейса

Если организация получила кредит от маркетплейса, то возвращать сумму можно с помощью удержаний из реализации товара. Разбираемся, как в 1С отразить эти операции.

Ситуация: организация на ОСНО получила кредит от маркетплейса. Все суммы она списывала с платежей, которые нужно было переводить за реализованный товар. То есть на расчетный счет деньги поступали за вычетом сумм по кредиту.

Корректно отражать все поступления на маркетплейсе научим на курсе повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса». После его прохождения вы сможете вести учет и отчитываться по продажам на любой системе налогообложения. А еще в конце мы выдадим официальное удостоверение. Старт потока — 1 апреля.

При получении кредита сначала необходимо отразить получение суммы на расчетный счет с помощью документа «Поступление на расчетный счет» с проводками Дт 51 — Кт 66.01 (займодавец).

Когда маркетплейс удерживает сумму в счет оплаты кредита из стоимости реализованного товара, на дату получения отчета от маркетплейса создается документ «Корректировка долга» с проводками: Дт 66.01 (займодавец) — Кт 76 или 62 (маркетплейс) на удержанную сумму.

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