Можно ли ответить на требования ФНС через ЭДО

ФНС часто присылает налогоплательщикам требования о предоставлении пояснений по налоговым декларациям и другим документам. Рассказываем, можно ли ответить с помощью электронного документа.

Ситуация: организация получила от ФНС акт о налоговом правонарушении на основании требования представлении пояснений по РСВ. Однако пояснения были предоставлены через ЭДО, поэтому организация направила обращение.

Обязанность подачи электронных пояснений регламентирована п. 3 ст. 88 НК. Она касается только декларации по НДС. Альтернативный вариант подачи — на бумаге.

До того, как в пункт ввели слова о возможности представления пояснений не по формату, были проблемы с неформализованными ответами.

Если обращение было принято, то можно направить возражения на акт (подаются в течение месяца со дня получения акта). К акту необходимо приложить квитанции об отправке и приеме.