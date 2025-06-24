Как отразить покупку лицензии на использование ЭДО в учете

Если компания решила применять ЭДО и приобрела неисключительные права на 12 месяцев, необходимо отразить покупку в учете. Разбираемся, как в 1С отразить такое приобретение.

Если срок лицензии меньше или равен 1 году, то ее нельзя отнести к нематериальным активам. Покупку стоит включить ее в расходы по обычным видам деятельности или в прочие расходы организации единовременно.

Проводка будет такая: Дт 26 (20, 44, 91.02) – Кт 60.01 (76.09). Счет затрат стоит определить в зависимости от назначения использования.

В налоговом учете затраты на лицензионное ПО списывают в расходы равномерно, на последнее число каждого месяца в течение всего СПИ (срока полезного использования). А на доходно-расходной УСН — единовременно после оплаты согласно ст. 264, 346.16 НК. Если сумма несущественная, то приобретение лицензии можно принять в расходы единовременно.

В 1С для отражения приобретения такой лицензии можно использовать документ «Поступление. Услуги».

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