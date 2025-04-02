Как в отчетах маркетплейса отражаются выкупы в страны ЕАЭС

Если организация через маркетплейс торгует в страны ЕАЭС, то онлайн-площадка самостоятельно подает отчетность в ФТС. Однако организации все равно нужно отражать такие операции в 1С.

При продажах в страны ЕАЭС Wildberries выкупает товары и перепродает их от своего имени. Онлайн-площадка самостоятельно подает отчеты в ФТС по этим заказом. Такие продажи отражены в еженедельных отчетах отдельным документом за неделю.

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Детализация такого еженедельного отчета происходит с помощью уведомления о выкупе. Его же организация и загружает в 1С и проводит как реализацию товара.

При реализации товара конечному покупателю, предоставляет скидку постоянного покупателя за свой счет, которую впоследствии компенсирует продавцу за счет уменьшения своего вознаграждения. Когда скидка превышает вознаграждение маркетплейса, сумма получается отрицательной.

В учете это можно отразить как внереализационный доход с помощью документа «Операция, введенная вручную» или «Реализация услуг». В этом случае доходы увеличиваются.

Второй способ — уменьшение других УПД по дополнительным услугам на сумму отрицательного вознаграждения. В таком случае уменьшаются расходы организации.