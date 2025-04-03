Нужно ли продавцу на УСН учитывать поступления на расчетный счет по торговле на маркетплейсе 

Организациям на УСН «Доходы минус расходы», которые торгуют на маркетплейсе, рекомендуют учитывать доход по данным из еженедельного отчета. В 1С можно настроить такой метод. Рассказываем как быть, если программа все равно вносит в доходы поступления на расчетный счет.

Маркетплейсы часто перечисляют продавцам деньги несколько раз в месяц. Поэтому сумма, полученная на расчетный счет, может быть больше, чем указанная в еженедельном отчете. Разница между этими двумя показателями также будет отражаться в книге учета доходов и расходов (КУДиР).

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То же самое и с услугами: если после проведения взаимозачета на кредите счета 62 или 76 образуется аванс, то сумма отражается как доход. Организации стоит посчитать сумму дохода по отчетам, поступлениям на расчетный счет и взаимозачету, чтобы проверить корректность отражения дохода в КУДиР.

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