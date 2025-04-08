ЦОК ПРЕМ статья (643458) 03.04 Мобильный
Обзоры для бухгалтера

Если данные работника для стандартного вычета изменились, он сам сообщает об этом бухгалтеру. 💃«Ночной бухгалтер» № 1908

Сейчас не требуется писать заявление на стандартный вычет, бухгалтер предоставляет его исходя из предоставленных документов. Например, если работник принес копию свидетельства о рождении, то вычет на ребенка предоставят. Но бухгалтер не обязан знать об изменениях, которые произошли у сотрудника и влияют на предоставление вычета.

Сегодня в выпуске:

  • Сотрудник сам предоставляет данные для получения вычета или в связи с изменением каких-то обстоятельств.

  • Снятый с учета самозанятый не сможет вернуться на НПД, если у него есть долги по налогам.

  • Временный работник тоже вправе получить отгул или двойную оплату за работу в выходной.

  • Работодатели смогут привлекать к работе детей до 14 до 18 лет по выходным и во время летних каникул.

  • Экспертные статьи для бухгалтера.

  • Мем дня.

Чтобы получить вычет, нужно предоставить документы бухгалтеру

При трудоустройстве работник предъявляет документы кадровику или бухгалтеру. Если сотрудник подаст документы, исходя из которых ему положен вычет, например копию свидетельства о рождении ребенка, то вычет ему предоставят. Если документы предоставлены не будут, не будет и вычета.

При этом обстоятельства у сотрудника могут измениться. К примеру:

  • Родится еще один ребенок.

  • Ребенок до 23 лет поступит на очное обучение.

  • Сотрудник получит группу инвалидности и т.д.

Бухгалтер не будет знать о таких событиях, если сотрудник не принесет соответствующие документы. Если у работника пропало право на вычет, то он также должен об этом сообщить. Например, если ребенок, проходящий очное обучение, будет отчислен с учебы.

Ответственность по получению вычета в первую очередь ложиться на самих сотрудников. При этом работодатель не обязан информировать их о праве на стандартный вычет.

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Нельзя вернуться на НПД, если есть долг перед бюджетом

Если самозанятый снялся с регистрации и оплатил НПД он все равно не сможет снова стать самозанятым, если у него есть другие долги по налогам (например, по налогу на имущество).

То есть, чтобы снова стать самозанятым, не должно быть вообще никаких долгов перед бюджетом, а не только по налогу на профдоход.

Свою задолженность можно увидеть в личном кабинете налогоплательщика, узнать через Госуслуги или обратившись в ФНС получить справку с данными о долгах.

Даже временный работник может выбирать: получить ему отгул или дополнительную оплату

Если работодатель нанял временно сотрудника на время отсутствия основного, то у работника по срочному договору возникают такие же права, как и у других.

Если нужно привлечь такого сотрудника к работе в выходной, нужно его письменное согласие. Он также может выбрать — получить двойную оплату или отгул. Подобную ситуацию разобрал Минтруд в письме от 07.03.2025 № 14-6/ООГ-1218.

Если работник выбрал отгул, то может использовать его в течение года. Если не использовал, то при увольнении этот отгул оплатят.

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С 1 сентября 2025 года подростки с 14 лет смогут работать на каникулах и по выходным

Закон от 07.04.2025 № 63-ФЗ с поправками в ТК вступает в силу с 01.09.2025 г. Работодатели смогут привлекать к работе детей до 14 до 18 лет. Делать это можно будет только по выходным и во время летних каникул. Выйти на работу подростки смогут по направлению службы занятости или в составе студенческих отрядов.

С 15 лет подростка можно принять на работу с его письменного согласия, для тех, кто младше 15 потребуется дополнительно согласие одного из его родителей. Дети-сироты, получившие общее образование и достигшие 14 лет смогут работать при условии согласии органа опеки и попечительства или иного законного представителя и, конечно, при наличии собственного письменного согласия.

Кроме того, в мае 2025 года Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект, по которому банки смогут открывать счета подросткам, но только с письменного согласия родителя.

Сейчас банки тоже открывают подросткам счета, но согласия не требуют, а дети попадают в лапы мошенников.

Экспертные статьи для бухгалтера

Налоговики начали массовые проверки по нелегальной занятости — под прицелом ИП, которые не торопятся оформлять сотрудников в штат.

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Мем дня

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