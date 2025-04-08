Если данные работника для стандартного вычета изменились, он сам сообщает об этом бухгалтеру. 💃«Ночной бухгалтер» № 1908

Сегодня в выпуске:
Сотрудник сам предоставляет данные для получения вычета или в связи с изменением каких-то обстоятельств.
Снятый с учета самозанятый не сможет вернуться на НПД, если у него есть долги по налогам.
Временный работник тоже вправе получить отгул или двойную оплату за работу в выходной.
Работодатели смогут привлекать к работе детей до 14 до 18 лет по выходным и во время летних каникул.
Экспертные статьи для бухгалтера.
Мем дня.
Чтобы получить вычет, нужно предоставить документы бухгалтеру
При трудоустройстве работник предъявляет документы кадровику или бухгалтеру. Если сотрудник подаст документы, исходя из которых ему положен вычет, например копию свидетельства о рождении ребенка, то вычет ему предоставят. Если документы предоставлены не будут, не будет и вычета.
При этом обстоятельства у сотрудника могут измениться. К примеру:
Родится еще один ребенок.
Ребенок до 23 лет поступит на очное обучение.
Сотрудник получит группу инвалидности и т.д.
Бухгалтер не будет знать о таких событиях, если сотрудник не принесет соответствующие документы. Если у работника пропало право на вычет, то он также должен об этом сообщить. Например, если ребенок, проходящий очное обучение, будет отчислен с учебы.
Ответственность по получению вычета в первую очередь ложиться на самих сотрудников. При этом работодатель не обязан информировать их о праве на стандартный вычет.
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Нельзя вернуться на НПД, если есть долг перед бюджетом
Если самозанятый снялся с регистрации и оплатил НПД он все равно не сможет снова стать самозанятым, если у него есть другие долги по налогам (например, по налогу на имущество).
То есть, чтобы снова стать самозанятым, не должно быть вообще никаких долгов перед бюджетом, а не только по налогу на профдоход.
Свою задолженность можно увидеть в личном кабинете налогоплательщика, узнать через Госуслуги или обратившись в ФНС получить справку с данными о долгах.
Даже временный работник может выбирать: получить ему отгул или дополнительную оплату
Если работодатель нанял временно сотрудника на время отсутствия основного, то у работника по срочному договору возникают такие же права, как и у других.
Если нужно привлечь такого сотрудника к работе в выходной, нужно его письменное согласие. Он также может выбрать — получить двойную оплату или отгул. Подобную ситуацию разобрал Минтруд в письме от 07.03.2025 № 14-6/ООГ-1218.
Если работник выбрал отгул, то может использовать его в течение года. Если не использовал, то при увольнении этот отгул оплатят.
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С 1 сентября 2025 года подростки с 14 лет смогут работать на каникулах и по выходным
Закон от 07.04.2025 № 63-ФЗ с поправками в ТК вступает в силу с 01.09.2025 г. Работодатели смогут привлекать к работе детей до 14 до 18 лет. Делать это можно будет только по выходным и во время летних каникул. Выйти на работу подростки смогут по направлению службы занятости или в составе студенческих отрядов.
С 15 лет подростка можно принять на работу с его письменного согласия, для тех, кто младше 15 потребуется дополнительно согласие одного из его родителей. Дети-сироты, получившие общее образование и достигшие 14 лет смогут работать при условии согласии органа опеки и попечительства или иного законного представителя и, конечно, при наличии собственного письменного согласия.
Кроме того, в мае 2025 года Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект, по которому банки смогут открывать счета подросткам, но только с письменного согласия родителя.
Сейчас банки тоже открывают подросткам счета, но согласия не требуют, а дети попадают в лапы мошенников.
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