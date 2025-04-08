Если данные работника для стандартного вычета изменились, он сам сообщает об этом бухгалтеру. 💃«Ночной бухгалтер» № 1908

Чтобы получить вычет, нужно предоставить документы бухгалтеру

При трудоустройстве работник предъявляет документы кадровику или бухгалтеру. Если сотрудник подаст документы, исходя из которых ему положен вычет, например копию свидетельства о рождении ребенка, то вычет ему предоставят. Если документы предоставлены не будут, не будет и вычета.

При этом обстоятельства у сотрудника могут измениться. К примеру:

Родится еще один ребенок.

Ребенок до 23 лет поступит на очное обучение.

Сотрудник получит группу инвалидности и т.д.

Бухгалтер не будет знать о таких событиях, если сотрудник не принесет соответствующие документы. Если у работника пропало право на вычет, то он также должен об этом сообщить. Например, если ребенок, проходящий очное обучение, будет отчислен с учебы.

Ответственность по получению вычета в первую очередь ложиться на самих сотрудников. При этом работодатель не обязан информировать их о праве на стандартный вычет.