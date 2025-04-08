Майские праздники в 2025 году: когда отдыхаем и как оплачивать отпуск в эти дни

Как работаем и отдыхаем в мае 2025 года

Если нерабочий праздник совпадает с выходным днем, этот выходной переносится на следующий за ним рабочий день. Но в мае 2025 года таких совпадений нет: Первомай приходится на четверг, День Победы — на пятницу.

Также, постановлением Правительства от 14.10.2024 № 1335 на май перенесены два выходных:

с 4 января 2025 года (суббота) на 2 мая 2025 года (пятница);

с 23 февраля 2025 года (воскресенье) на 8 мая 2025 года (четверг).

В итоге образуются «длинные» майские выходные, которые продлятся с четверга 1 мая по воскресенье 4 мая и с четверга 8 мая по воскресенье 11 мая, включая:

1 мая (четверг) и 9 мая (пятница) — праздничные нерабочие дни;

2 мая (пятница) — выходной, перенесенный с 4 января;

8 мая (четверг) — выходной, перенесенный с 23 февраля;

3 и 4 мая (суббота и воскресенье), 10 и 11 мая (суббота и воскресенье) — обычные выходные дни.

Между «праздничными» четырехдневными выходными будет 3 рабочих дня — 5, 6 и 7 мая.

Всего в мае 31 календарный день, из которых 18 рабочих дней и 13 выходных и праздничных.

При шестидневной рабочей неделе праздничные выходные будут не такими продолжительными — субботы остаются рабочими, не действует перенос выходного с субботы 4 января.

Отдыхать на майские праздники работники на шестидневке будут так:

1 мая (четверг) и 9 мая (пятница) — праздничные нерабочие дни;

8 мая (четверг) — выходной, перенесенный с 23 февраля;

4 и 11 мая (воскресенья) — обычные выходные дни.

Из 31 календарного дня на шестидневке рабочими будут 24, а выходными и праздничными — 7 дней.

Обратите внимание: и для пятидневной и для шестидневной рабочей недели 30 апреля 2025 года — предпраздничный рабочий день, в котором время работы сокращается на 1 час.