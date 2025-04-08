Майские праздники в 2025 году: когда отдыхаем и как оплачивать отпуск в эти дни

Как работаем и отдыхаем в мае 2025 года
Если нерабочий праздник совпадает с выходным днем, этот выходной переносится на следующий за ним рабочий день. Но в мае 2025 года таких совпадений нет: Первомай приходится на четверг, День Победы — на пятницу.
Также, постановлением Правительства от 14.10.2024 № 1335 на май перенесены два выходных:
с 4 января 2025 года (суббота) на 2 мая 2025 года (пятница);
с 23 февраля 2025 года (воскресенье) на 8 мая 2025 года (четверг).
В итоге образуются «длинные» майские выходные, которые продлятся с четверга 1 мая по воскресенье 4 мая и с четверга 8 мая по воскресенье 11 мая, включая:
1 мая (четверг) и 9 мая (пятница) — праздничные нерабочие дни;
2 мая (пятница) — выходной, перенесенный с 4 января;
8 мая (четверг) — выходной, перенесенный с 23 февраля;
3 и 4 мая (суббота и воскресенье), 10 и 11 мая (суббота и воскресенье) — обычные выходные дни.
Между «праздничными» четырехдневными выходными будет 3 рабочих дня — 5, 6 и 7 мая.
Всего в мае 31 календарный день, из которых 18 рабочих дней и 13 выходных и праздничных.
При шестидневной рабочей неделе праздничные выходные будут не такими продолжительными — субботы остаются рабочими, не действует перенос выходного с субботы 4 января.
Отдыхать на майские праздники работники на шестидневке будут так:
1 мая (четверг) и 9 мая (пятница) — праздничные нерабочие дни;
8 мая (четверг) — выходной, перенесенный с 23 февраля;
4 и 11 мая (воскресенья) — обычные выходные дни.
Из 31 календарного дня на шестидневке рабочими будут 24, а выходными и праздничными — 7 дней.
Обратите внимание: и для пятидневной и для шестидневной рабочей недели 30 апреля 2025 года — предпраздничный рабочий день, в котором время работы сокращается на 1 час.
Сдавайте бухгалтерскую и налоговую отчетность с помощью решений от компании «Астрал». Сервис Астрал Отчет 5.0 позволяет сформировать отчеты на любом устройстве, которое имеет доступ к интернету, а затем своевременно отправить их в налоговую инспекцию и другие контролирующие органы. Модуль 1С-Отчетность — это привычный интерфейс программы учета с новыми возможностями, который позволяет отправлять и контролировать все этапы сдачи отчетов.
Расчет дней отпуска в мае 2025 года
Подсчитывая календарные дни оплачиваемого отпуска в мае, учитывайте, что официальные праздничные дни 1 и 9 мая, оплате не подлежат, но на них увеличивается продолжительность отпуска (ст. 120 ТК):
Если сотрудник написал заявление на очередной отпуск, указав конкретные даты его начала и окончания, число оплачиваемых отпускных дней следует рассчитывать в указанном им периоде — попавшие в это промежуток праздничные нерабочие дни 1 и 9 мая не оплачиваются и отпуск не продлевают.
Если по графику или заявлению сотрудник просит об отпуске с конкретного числа на определенное число календарных дней — выпавшие на отпускной период праздничные дни 1 и 9 мая, не оплачиваются, но продлевают оплачиваемые дни отдыха.
Пример. Два сотрудника ООО «Лето» написали заявления на отпуск:
Сотрудник Зайцев А.А. указал в заявлении, что просит предоставить отпуск с 28 апреля по 11 мая 2025 года.
Сотрудник Волков Б.Б. указал, что просит предоставить отпуск с 28 апреля 2025 года на 14 календарных дней.
Расчет отпускных дней для каждого из работников будет таким:
Зайцев указал конкретные даты начала и окончания отпуска, поэтому два неоплачиваемых праздничных дня 1 и 9 мая его отдых не продлевают. Оплате подлежат 12 дней отпуска из 14, на работу Зайцев выйдет 12 мая.
Волков указал длительность отпуска в календарных днях — его отдых будет продлен на 2 дня за счет неоплачиваемых праздников 1 и 9 мая, и составит 16 дней. Из них оплате подлежат 14 дней, а на работу он выйдет 14 мая.
Как рассчитать отпускные в мае 2025 года
Отпускные в мае рассчитывайте как обычно — из среднего дневного заработка сотрудника, умноженного на количество оплачиваемых дней отпуска (ст. 139 ТК):
Отпускные = Заработок, учитываемый в расчетном периоде / 12 / 29,3 х Количество календарных дней отпуска
При этом:
Расчетный период — это 12 календарных месяцев перед месяцем ухода сотрудника в отпуск. Из расчета исключите выплаты не за труд (премии к юбилеям и праздникам, матпомощь, оплату питания и т.п.), а также суммы выплат по среднему заработку (отпускные, больничные пособия и т.п.).
12 — число месяцев в расчетном периоде.
29,3 — среднемесячное число календарных дней.
Разберем на примере, как может отличаться расчет отпускных, если отпуск приходится на майские праздники.
Пример. Сотруднику компании Михайлову М.М. установлен ежемесячный оклад 80 000 руб. Он решил совместить очередной отпуск с майскими праздниками.
Расчетный период с 1 мая 2024 по 30 апреля 2025 года отработан полностью, исключаемых дней нет.
Заработок в расчетном периоде — 960 000 руб. (80 000 х 12 месяцев). Среднедневной заработок (СДЗ) Михайлова:
СДЗ = 960 000 / 12 / 29,3 = 2 730,38 руб.
В мае 2025 года 18 рабочих дней (пятидневная рабочая неделя).
Рассмотрим разные варианты расчета отпускных и заработка в мае 2025 года:
Вариант 1. Михайлов написал заявление на отпуск, указав его продолжительность — с 1 по 14 мая 2025 года:
На работу Михайлов выходит 15 мая (четверг), отдохнув 14 дней, но оплачены ему будут лишь 12 календарных дней — 1 и 9 мая не оплачиваются и не продлевают отпуск.
Отпускные = 2 730,38 х 12 = 32 764,56 руб.
После отпуска Михайлов отработает 12 рабочих дней, зарплата за которые составит:
Зарплата за май = 80 000 / 18 х 12 = 53 333,33 руб.
Всего за май 2025 года Михайлову будет начислено 86 097,89 руб. (32 764,56 + 53 333,33).
Вариант 2. Михайлов написал заявление на отпуск с 1 мая на 14 календарных дней:
Оплатить следует 14 дней отпуска — хотя 1 и 9 мая оплате не подлежат, за их счет отпуск продлевается на 2 дня. В итоге Михайлов будет отдыхать 18 дней — с 1 по 18 мая включительно (15 и 16 мая — дополнительные дни отпуска, 17 и 18 мая — выходные), и выйдет на работу лишь в понедельник 19 мая.
Отпускные = 2 730,38 х 14 = 38 225,32 руб.
После отпуска Михайлов отработает 10 рабочих дней:
Зарплата за май = 80 000 / 18 х 10 = 44 444,44 руб.
Всего за май Михайлову начислят 82 669,76 руб. (38 225,32 + 44 444,44).
Вариант 3. Михайлов написал заявление на отпуск с 5 по 18 мая 2025 года:
Отпуск продлится 14 дней, из которых оплачиваются 13 дней — 9 мая оплате не подлежит и отдых не продлевает. Выход на работу — 19 мая. Фактически, с учетом первомайских «длинных» выходных, Михайлов будет отдыхать 18 дней — с 1 по 18 мая.
Отпускные = 2 730,38 х 13 = 35 494,94 руб.
После отпуска Михайлов отработает до конца месяца 10 дней:
Зарплата за май = 80 000 / 18 х 10 = 44 444,44 руб.
Всего за май будет начислено 79 939,38 руб. (35 494,94 + 44 444,44).
Вариант 4. Заявление на отпуск Михайлов написал с 5 мая 2025 года на 14 календарных дней:
Отпуск продлевается на 1 день за счет праздничного дня 9 мая и составит 15 дней. Оплате подлежат 14 календарных дней из 15. На работу Михайлов выйдет 20 мая. С учетом Первомая фактический отдых продлится 19 дней — с 1 по 19 мая.
Отпускные = 2 730,38 х 14 = 38 225,32 руб.
После отпуска Михайлов отработает 9 рабочих дней:
Зарплата за май = 80 000 / 18 х 9 = 40 000,00 руб.
Всего за май будет начислено 78 225,32 руб. (38 225,32 + 40 000).
Вариант 5. Для экономии отпускных дней Михайлов решил взять отпуск в период между праздниками — с 5 по 7 мая 2025 года:
Оплате подлежат все 3 дня отпуска. Фактически же Михайлов будет отдыхать 11 дней — с 1 по 11 мая включительно (с 1 по 4 мая — Первомайские «длинные» выходные, с 5 по 7 мая — отпуск, с 8 по 11 мая — «длинные» выходные на 9 мая). Выход на работу — 12 мая.
Отпускные = 2 730,38 х 3 = 8 191,14 руб.
После отпуска Михайлов отработает 15 рабочих дней:
Зарплата за май = 80 000 / 18 х 15 = 66 666,67 руб.
Всего за май начислено 74 857,81 (8 191,14 + 66 666,67).
Легко отчитаться по налогам и страховым взносам поможет сервис Астрал Отчет 5.0. С ним вы можете работать в привычной системе учета и сдавать отчетность с любого рабочего места сразу за несколько компаний. Вся отчетность тщательно проверяется перед отправкой в ИФНС. А если вам привычнее работать в программе «1С:Предприятие», воспользуйтесь модулем 1С-Отчетность. Для этого вам не понадобится никакого дополнительного программного обеспечения, а подключиться к сервису можно с любой УКЭП. При первичном подключении к 1С-Отчетность до 30 июня 2025 года вам доступны все возможности сервиса со скидкой 50%.
Читайте также:
Что будет, если сдавать отчетность чужой электронной подписью.
Как работать на ПСН в 2025 году, новые ограничения: что обязательно нужно знать бизнесу.
Надежные сервисы для сдачи отчетности от Астрал
Сдавайте отчеты без ошибок с нашей помощью
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами
Реклама: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», ИНН: 4027145240, erid: 2W5zFHpxEja
Начать дискуссию