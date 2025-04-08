Депутаты решат, как банки смогут открывать счета несовершеннолетним

Чтобы подростки не становились жертвами мошенников, им разрешат оказывать банковские услуги только с согласия родителей.

В мае 2025 года Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект, по которому банки смогут открывать счета подросткам, но только с письменного согласия родителя.

Сейчас дети без согласия родителей не могут проводить финансовые сделки, но банки имеют право им открывать счета. Такая ситуация приводит к тому, что подростки становятся жертвами мошенников и участвуют в отмывании похищенных средств.

«Соответствующие поручения даны комитетам Госдумы по госстроительству и законодательству и по финансовому рынку. Законопроект, подготовленный депутатами, планируем обсудить в мае», — сказал Вячеслав Володин.

Чтобы это исправить, депутаты по распоряжению Владимира Путина готовят закон, который запретит оказывать банковские услуги несовершеннолетним без ведома их родителей. В том числе открывать банковские счета и заводить карты.

Недавно мы писали, что подростки с 14 лет смогут работать на каникулах и по выходным.