Нужно ли вести номенклатурный учет товаров при торговле с НДС

В соответствии с законом ИП не обязан вести бухгалтерский учет. Но в некоторых случаях это может понадобиться: например, при выставлении счетов-фактур.

Ситуация: ИП на УСН не ведет номенклатурный учет товаров. Однако во 2 квартале он перейдет на НДС: нужно ли вести такой учет?

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В счете-фактуре, который выставляется при реализации товаров, передаче имущественных прав по пп. 5 п. 5 ст. 169 НК, а также в счете фактуре, выставляемом при получении оплаты в счет предстоящих поставок по пп. 4 п. 5.1 ст. 169 НК, должно быть указано наименование поставляемых товаров. Поэтому вести номенклатурный учет нужно.

Если организация вела товарный (складской) учет ранее, то в товарных накладных или в кассовых чеках также указывалась номенклатура товара. В этой же программе можно выписать счета-фактуры.

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