Компания с НДС на УСН присоединилась к организации без НДС: что будет со спецрежимом

Если компания на УСН с НДС решила провести реорганизацию и присоединиться к другой без НДС, то неясно: возникнет ли у второй обязанность по уплате налога. Разбираемся, появится ли обязанность по НДС из-за реорганизации.

После реорганизации в форме присоединения организация, к которой осуществлено присоединение, вправе продолжить применять спецрежим, который использовала до реорганизации.

Для этого ей нужно соответствовать всем условиям для применения УСН согласно письмам Минфина от 01.10.2019 № 03-11-11/75094 и от 16.06.2009 № 03-11-06/2/104.

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Чтобы использовать освобождение от НДС по ст. 145 НК выручка организации по правилам п. 1 ст. 346.17 НК не должна превышать 60 млн руб. Другого способа определения выручки для лимита на УСН нет. Суммировать выручку присоединяемой организации также не нужно, так как нормативных оснований для этого нет.

Поэтому организация на УСН, к которой присоединяется компания на УСН с НДС, не станет плательщиком этого налога, пока не превысит лимит выручки в 60 млн руб.

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