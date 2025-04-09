ИП на УСН торгует на маркетплейсе: как учитывать НДС 7% и сдавать отчетность

Если с 2025 года ИП на УСН стал плательщиком НДС, то нужно научиться исчислять, уплачивать и заполнять отчетность по этому налогу. Разбираемся в нюансах учета при торговле на маркетплейсах.

Чтобы начислить НДС с реализации, нужно использовать отчеты о реализации маркетплейса (в них уже включен НДС по соответствующей ставке). А еще онлайн-площадки могут выкупать товар продавца — по таким операциям тоже нужно исчислить НДС и выписать счет-фактуру.

Кроме того, при торговле на маркетплейсе НДС начисляется и на суммы акта о расчетах баллами у Ozon и на сумму отрицательной комиссии у Wildberries.

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Согласно ст. 167 НК моментом определения налоговой базы по НДС считается наиболее ранняя из следующих дат:

день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;

день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

Если по итогам квартала ИП получил предоплату от покупателей, то с аванса нужно исчислить НДС и выписать счет-фактуру.

По ст. 163 НК по НДС ежеквартально нужно представлять налоговую декларацию в ИФНС. Согласно п. 5 ст. 174 НК срок подачи документа — не позднее 25 числа первого месяца следующего налогового периода.

Плательщики на УСН с НДС в декларацию включают следующие разделы:

Титульный лист. Раздел 1 — сумма налога к уплате. Раздел 3 — расчет налога. Раздел 8 — сведения из книги покупок (только в случае, если были налоговые вычеты по НДС, например, с авансов). Раздел 9 — сведения из книги продаж.

Другие разделы заполняются только в случае, если у ИП были соответствующие операции. Согласно п. 5 ст. 174 НК декларация по НДС сдается только в электронном виде по каналам телекоммуникационной связи.