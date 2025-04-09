Организация осуществляет обучение: нужно ли применять ККТ

Образовательные организации вправе не применять ККТ при получении безналичной оплаты. Но относится ли это правило к компаниям, осуществляющим обучение в качестве дополнительной деятельности?

Согласно п. 13 ст. 2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ не применять ККТ при получении безналичной оплаты может только образовательная организация. В соответствии с п. 18 ст. 2 закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ таковой признается некоммерческая организация, осуществляющая образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана.

Однако это правило не распространяется на юридических лиц, осуществляющих образовательную деятельность в качестве дополнительного вида деятельности. Такие компании по п. 19 ст. 2 закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ считаются организациями, осуществляющими обучение. Такой же позицией придерживается ФНС (см. письмо ФНС от 25.04.2023 № ЕД-17-20/95@).

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