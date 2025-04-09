ЦОК ПРЕМ статья (643478) 03.04 Мобильный
Расчет пенсии

Сколько пенсионных баллов вам начислили за 2024 год. Проверьте свой ИЛС

Чтобы выйти на пенсию, мало достичь пенсионного возраста и иметь минимальный стаж (15 лет), нужно еще иметь минимальное количество пенсионных баллов (индивидуальных пенсионных коэффициентов). Они зависят от вашей зарплаты.
Сколько пенсионных баллов вам начислили за 2024 год. Проверьте свой ИЛС
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Если к моменту достижения пенсионного возраста у человека будет накоплено менее 30 ИПК, права на страховую пенсию у него не будет. В этом случае можно выйти только на социальную пенсию, причем на 5 лет позже.

Пенсионные баллы СФР начисляет ежегодно по итогам сдачи РСВ. Все данные (о зарплате, взносах, стаже, баллах) отражаются на индивидуальном лицевом счете (ИЛС).

Зарплата трансформируется в пенсионные баллы.

Формула такая:

ИПК = Взносы на ОПС с зарплаты (индивидуальная часть) / Взносы на ОПС с предельной базы х 10.

Полученный результат округляют до трех знаков после запятой.

  • Взносы на ОПС с зарплаты = Зарплата х 30% х 72,8%.

Причем неважно, какой тариф применяет ваш работодатель. Взносы для отражения их на ИЛС все равно считают по общему тарифу 30%. От этих взносов 72,8% – это взносы на ОПС.

Если вы работаете в малом бизнесе, где тариф 15% с выплат свыше МРОТ или в IT-компании, где тариф 7,6%, это не повлияет отрицательно на количество заработанных баллов.

  • Индивидуальная часть тарифа = Взносы на ОПС с зарплаты / 72,8% х 53,4% = Зарплата х 30% х 53,4%.

Именно эта сумма отражается на вашем ИЛС (графа «Сумма начисленных страховых взносов на страховую пенсию, на основании которой рассчитана величина ИПК» сведений по форме СЗИ-ИЛС).

  • Предельная база утверждается на каждый год. В 2024 году предельная база – 2 225 000 руб.  

  • Взносы на ОПС с предельной базы = Предельная база х 30% х 53,4%.

Упрощенная формула: ИПК = Зарплата / Предельная база х 10.

Пример

Посчитаем, сколько баллов начислят за 2024 год за зарплату в размере МРОТ.

19 242 х 12 / 2 225 000 х 10 = 1,038.

Получить выписку из ИЛС (форма СЗИ-ИЛС) можно через Госуслуги.

В выписке отражена ваша зарплата за 2024 год, с которой уплачены взносы. Сумма взносов, по которым начисляют баллы (зарплата х 30% х 53,4%), а также количество начисленных баллов.

Вот примеры:

ИПК-2024 = Зарплата / 2 225 000 х 10 = Взносы / 356 445 х 10.

Проверьте эти данные. Убедитесь, что СФР не ошибся. На практике ошибки встречаются.

Например, до сих пор у многих ИП на ИЛС не отражены взносы 1% за 2023 год и не начислены баллы за них.

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