Сколько пенсионных баллов вам начислили за 2024 год. Проверьте свой ИЛС

Если к моменту достижения пенсионного возраста у человека будет накоплено менее 30 ИПК, права на страховую пенсию у него не будет. В этом случае можно выйти только на социальную пенсию, причем на 5 лет позже.
Пенсионные баллы СФР начисляет ежегодно по итогам сдачи РСВ. Все данные (о зарплате, взносах, стаже, баллах) отражаются на индивидуальном лицевом счете (ИЛС).
Зарплата трансформируется в пенсионные баллы.
Формула такая:
ИПК = Взносы на ОПС с зарплаты (индивидуальная часть) / Взносы на ОПС с предельной базы х 10.
Полученный результат округляют до трех знаков после запятой.
Взносы на ОПС с зарплаты = Зарплата х 30% х 72,8%.
Причем неважно, какой тариф применяет ваш работодатель. Взносы для отражения их на ИЛС все равно считают по общему тарифу 30%. От этих взносов 72,8% – это взносы на ОПС.
Если вы работаете в малом бизнесе, где тариф 15% с выплат свыше МРОТ или в IT-компании, где тариф 7,6%, это не повлияет отрицательно на количество заработанных баллов.
Индивидуальная часть тарифа = Взносы на ОПС с зарплаты / 72,8% х 53,4% = Зарплата х 30% х 53,4%.
Именно эта сумма отражается на вашем ИЛС (графа «Сумма начисленных страховых взносов на страховую пенсию, на основании которой рассчитана величина ИПК» сведений по форме СЗИ-ИЛС).
Предельная база утверждается на каждый год. В 2024 году предельная база – 2 225 000 руб.
Взносы на ОПС с предельной базы = Предельная база х 30% х 53,4%.
Упрощенная формула: ИПК = Зарплата / Предельная база х 10.
Пример
Посчитаем, сколько баллов начислят за 2024 год за зарплату в размере МРОТ.
19 242 х 12 / 2 225 000 х 10 = 1,038.
Получить выписку из ИЛС (форма СЗИ-ИЛС) можно через Госуслуги.
В выписке отражена ваша зарплата за 2024 год, с которой уплачены взносы. Сумма взносов, по которым начисляют баллы (зарплата х 30% х 53,4%), а также количество начисленных баллов.
Вот примеры:
ИПК-2024 = Зарплата / 2 225 000 х 10 = Взносы / 356 445 х 10.
Проверьте эти данные. Убедитесь, что СФР не ошибся. На практике ошибки встречаются.
Например, до сих пор у многих ИП на ИЛС не отражены взносы 1% за 2023 год и не начислены баллы за них.
У вас все сошлось?
Начать дискуссию