Сколько пенсионных баллов вам начислили за 2024 год. Проверьте свой ИЛС

Если к моменту достижения пенсионного возраста у человека будет накоплено менее 30 ИПК, права на страховую пенсию у него не будет. В этом случае можно выйти только на социальную пенсию, причем на 5 лет позже.

Пенсионные баллы СФР начисляет ежегодно по итогам сдачи РСВ. Все данные (о зарплате, взносах, стаже, баллах) отражаются на индивидуальном лицевом счете (ИЛС).

Зарплата трансформируется в пенсионные баллы.

Формула такая:

ИПК = Взносы на ОПС с зарплаты (индивидуальная часть) / Взносы на ОПС с предельной базы х 10.