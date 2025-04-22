Дополнительное бизнес-образование в России

Конкурентоспособность бизнеса и его вариативность невозможно представить без дополнительного образования. Это нужно не только для успеха компании «здесь и сейчас», но и на долгосрочную перспективу. По каким причинам руководители снова идут учиться и какие возможности это дает?

Рассказывает бизнес-эксперт в сфере медицины, к.м.н., основатель Школы Медицинского Бизнеса Анна Соломахина.

Действительно ли в России существует дефицит знаний? Несмотря на трансформацию бизнес-процессов и обилие информации, руководители жалуются на недостаточность компетенций. Спрос на допобразование продолжает расти с каждым годом с учетом нестабильности экономического фона и смещения фокуса внимания в бизнесе на персонализацию.

Не так давно правительство сообщило, что рынок бизнес-образования стремительно растет и может выйти за пределы 100 млрд. рублей. По результатам исследования было выявлено, что 70-80% предпринимателей ощущают нехватку знаний и готовы оплачивать свое ежемесячное обучение.

Почему руководители идут учиться

Причина 1: Информационное отставание

Даже самое фундаментальное университетское образование, полученное несколько лет назад, не в состоянии учитывать высокую скорость внедрения новых технологий, процессов, возможностей ИИ и т.д. Рынок стал гибким, подвижным, информация устаревает очень быстро.

Случай из практики

Запрос руководителя в ШМБ — корректное внедрение ИИ в организацию. После обучения и различных тренингов, руководитель освоил весь процесс работы с платформами. Чтобы процессы развивались стремительнее и эффективнее, со временем были обучены и его коллеги.

Причина 2. Расширение компетенций

В мире, где информацию и знания можно получить, не выходя из дома, реальная ценность заключается в том, чтобы применять эти знания на практике. В этом существенное отличие между хаотичными видео-уроками и профессиональными школами обучения, где в центре — эффективная тактика применения знания и развитие собственной команды.

Это возможность учиться в комфортном режиме, создавать потенциал для новых идей и проектов, менять свои взгляды на процесс и ведение бизнеса. Любые изменения в стиле управления всегда приводят к отдаче от сотрудников, развивают команду в целом и положительно корректирует финансовую сторону бизнеса.

Причина 3. Развитие коммуникативных навыков

Умение общаться — не так просто, как кажется на первый взгляд. Это не только про отстаивание своей позиции на переговорах или умении заводить полезные знакомства. Это также эффективное построение диалога с коллегами разных поколений, клиентами, партнерами. Эмпатии, риторике, тактичности и пониманию собеседника также можно обучиться.

Случай из практики

В ШМБ обратился руководитель с серьезной проблемой — отсутствие понимания в коллективе, трудной коммуникации с сотрудниками. После курса по нейрокоммуникациям он осознал основную причину — более 50% его коллектива — молодые люди, а это совершенно иные компетенции.

Навыки вербального и невербального общения помогли стабилизировать атмосферу. А дополнительные уроки ораторского мастерства позволили успешно выступать на конференциях без стресса и страха непонимания и неодобрения.

Причина 4. Получить конкурентное преимущество

Любой успешный бизнес — это всегда движение вперед и освоение новых горизонтов. Обучение всегда помогает этому процессу. В любой компании может наступить момент, когда топтание на месте затянулось.

Лучший способ этого избежать — профилактика. Различные тренинги, программы для руководителей высшего и среднего звена, обучение персонала — это признание и расширение сфер влияния.

Причина 5. Нетворкинг

Полезные знакомства хороши в любой сфере. Но для руководителей это всегда дополнительные возможности: обмен опытом, знаниями, один из ключевых инструментов для того, чтобы развивать карьеру и бизнес. Обучение дает прекрасную возможность посмотреть, как работают другие компании, найти потенциальных коллег и партнеров.

Важные компетенции лидера

Если руководитель успешно применяет новые возможности, то это всегда улучшение показателей, снижение уровня выгорания и показателя обесценивания собственных достижений.

В профессиональных бизнес-школах есть все возможности для интегрирования зарубежных продуктов в отечественную практику. Это наставники, помогающие обучать и использовать новейшие технологии, современный визуальный контент с инфографикой и реальными успешными кейсами.

Основные компетенции:

преемственность, делегирование . Гибкость и лояльность руководителя всегда открывает возможности продвигаться по карьерной лестнице в компании, обеспечивают ценным сотрудникам новые возможности, обучение, вовлечение в процесс;

отсутствие перфекционизма . Речь не о здоровом стремлении идти дальше, а иногда болезненном подходе все делать идеально. Удачное после обучения приобретение: жить в настоящем и концентрироваться на маленьких шагах, которые ведут к большим достижениям;

эмпатия, анализ, навыки коммуникации. Современный лидер не принимает решения единолично, а всегда открыт для обсуждений. Сохраняя за собой право отвечать за процесс, он умеет выслушивать и корректно анализировать даже негативный опыт;

влияние. Руководитель всегда — центр компании, а значит ее мотивация и стимул. Важно уметь выходить за принятые рамки, принимать инновационные решения, уметь изучать уверенность и оптимизм в любых ситуациях.

Дополнительное бизнес-образование не утрачивает актуальности, наоборот, с каждым днем оно готово предложить современному лидеру свежие идеи, которые как пазлы идеально впишутся в надежный и уже созданный им фундамент.