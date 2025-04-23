Не таблицами едиными: как CRM-системы облегчают работу малого бизнеса

Недавнее исследование Сбера и деловой социальной сети TenChat показало: CRM-системы используют только 49% российских компаний. Примечательно, что большинство организаций, которые принимали участие в опросах, — это малый и микробизнес.

А теперь — внимание. Среди той половины, которая до сих пор работает в таблицах, мессенджерах и почте, почти треть предпринимателей признаются, что им трудно выбрать из всего многообразия подходящую CRM.

Специально для них — и для всех, кто ищет удобный способ упростить рутину — эксперт онлайн бухгалтерии Контур.Эльба Антон Артемов подготовил обзор популярных CRM для малого бизнеса. Для примера возьмем реальный бизнес, небольшую студию йоги.

Что такое CRM и для чего она нужна малому бизнесу

Просто напомним. Современные CRM-системы — это сервисы, которые помогают бизнесу автоматизировать рутину и наладить в компании системную работу: отслеживать обращения, вести переписку, фиксировать сделки, анализировать продажи и вовремя напоминать о себе клиентам. В одном окне, без разрозненных таблиц, мессенджеров и блокнотов.

В общем, CRM — это цифровой помощник, который помогает малому бизнесу не утонуть в рутине.

Для малого бизнеса CRM особенно важна. В условиях ограниченных ресурсов важно автоматизировать рутину: выставление счетов, напоминания, работа с лидами. Даже простой функционал помогает высвободить время для развития бизнеса — вместо того чтобы искать, кому вы в последний раз отправляли КП, и вспоминать, кто остался без ответа.

А еще CRM — это контроль: руководитель видит, чем занимается команда, какие клиенты в работе, на каком этапе сделки — и может оперативно принимать решения.

Каждому ли малому бизнесу нужна CRM

CRM нужна не всем, но многим. Допустим, у самозанятого или ИП один-два клиента в месяц, и человек легко все держит в голове — тогда, конечно, можно обойтись Excel или блокнотом. Но если ИП растет: клиентов становится много, появляются сотрудники, воронки продаж, этапы, задачи — без CRM легко потерять заявки или не понять, на чем «тормозит» процесс.

Особенно нужна система тем, кто работает с повторными продажами, строит долгосрочные отношения с клиентами или управляет командой.

Давайте разберем на конкретном примере. Есть студия йоги. Ее владелица, Мария, три года назад начинала с аренды маленькой комнатки без окон и нескольких клиентов. Ей даже не надо было записывать их имена, она знала каждого в лицо — а расписание и оплаты она фиксировала у себя в блокноте.

Сейчас Мария арендует просторный зал в новом ЖК, а количество клиентов увеличилось до 70 человек в месяц. У нее увеличился документооборот — а также появились абонементы, пробные занятия, партнерские программы, скидки. И все это нужно где-то учитывать. Администратор, которого наняла Мария, сказал, что без отдельной программы учета ему с этим хаосом не справиться.

Так Мария начала размышлять о том, что ей надо выбрать CRM-систему. Она стала изучать самые популярные системы для малого бизнеса, вычислять их плюсы и минусы — и смотреть, что подходит для ее бизнеса.

Какие бывают CRM-системы

На современном российском рынке ИТ-решений систем CRM довольно много. Условно их можно классифицировать по трем признакам.

1. По назначению:

Операционные: сбор данных по заявкам и взаимодействиям.

Аналитические: анализ данных и выявление закономерностей.

Коллаборационные: сбор обратной связи и информирование клиентов.

Комбинированные: все — или почти все — в одной системе.

2. По типу хранения данных :

Коробочные: надежнее, но существенно дороже.

Облачные: доступнее, подходят для малого бизнеса.

3. По специализации:

Универсальные: подходят для любой сферы.

Отраслевые: адаптированы под конкретную отрасль.

Большинству предприятий малого бизнеса подходят комбинированные, универсальные, облачные CRM. Их достаточно для решения основных задач, автоматизации рутины и повышения качества обслуживания.

Как выбрать CRM-систему

Вот базовые критерии, на которые стоит опираться:

Функции. Не переплачивайте за то, чем не пользуетесь. Кому-то важна только воронка продаж, кому-то — контроль финансов, а кому-то вообще достаточно «не терять клиентов и оплаты».

Удобство интерфейса. Если сотрудники не понимают, куда кликать — это провал.

Стоимость. Многие сервисы берут деньги за каждого пользователя. Кроме того, сложные CRM-системы, как правило, требуют обслуживания и технического «допиливания» под ваши задачи — и, соответственно, дополнительных затрат.

Интеграции. Если у вас есть сайт, мессенджеры, телефония или email-рассылки — то у CRM-системы должна быть возможность с ними «подружиться».

Гибкость настроек. Это особенно важно, если у вас специфический бизнес-процесс.

Давайте рассмотрим популярные решения, которые используют в малом бизнесе.

Excel или Google Таблицы: «ручная» система

Половина компаний, которые не используют CRM-системы, ведут учет в Excel или Google Таблицах. По сути, это ручная система учета, в которой ты сам создаешь нужные таблицы: расходы, доходы, клиенты, акты, закупки и так далее. Иногда предприниматели используют цветовую маркировку или формулы, чтобы автоматизировать расчеты.

Плюсы:

Бесплатно: ни подписки, ни платы за пользователя.

Гибко: можно создать структуру учетной программы и доработать «под себя».

Прозрачно: все видно на одном листе — если, конечно, грамотно настроено.

Минусы:

Ручная работа: в этом варианте все нужно вносить самому. Трудно организовать удобную работу в одном документе для нескольких человек.

Нет автоматизации: Excel не отправит счет сам, не напомнит о платеже.

Ошибки в формулах: одна сбившаяся ячейка — и все поехало.

Нет интеграций с банками — платежи не подтягиваются, приходится сверять вручную.

Тем не менее, для многих такой вариант оптимален: например, у самозанятого немного клиентов, он не выставляет счета каждый день, не отправляет акты. По сути, ему нужен только базовый контроль проектов и денег.

Подойдет ли Марии. Как единственная система учета — уже точно нет: слишком много клиентов, бизнес-процессов, документов. Возможно, подойдет в гибридной схеме. Ее применяют многие предприниматели: допустим, ту же Эльбу используют для документов, налогов, счетов и синхронизации с банками, а таблицы — для финансовой аналитики и закупок.

Это компромисс для тех, кто пока не готов к «настоящей» CRM, но хочет облегчить себе жизнь.

Filin: современное решение для микробизнеса

Filin — это современная альтернатива перегруженным CRM для микробизнеса. Она понятная, легкая и при этом функциональная. Заточена под реальности малого бизнеса: продажи, коммуникации, задачи.

Сервис изначально разрабатывали для мобильных — для предпринимателей, которые работают на бегу и не привязаны к офису, со временем добавили и десктоп-версию.

Плюсы:

Интуитивный интерфейс и минимум лишнего — фокус на продажах, задачах и коммуникациях.

Есть встроенный чат с клиентами, телефония, документы, аналитика.

Интеграции с мессенджерами и сайтом.

Поддержка через Telegram и активная обратная связь от команды разработчиков.

Минусы:

Относительно молодой продукт — не так много готовых шаблонов и автоматизаций.

Меньше гибкости в настройке бизнес-процессов по сравнению с гигантами рынка.

Минимальный учет остатков на складе.

Стоимость — от 30 рублей в день. В базовый тариф входят три пользователя. Отдельно можно заказать настройку CRM за 4 990 рублей или подключить премиум-пакет за 14 990 рублей: с телефонией, сайтом и консультацией бизнес-аналитика. Пробный период — 10 дней.

Подойдет ли Марии. Отлично подойдет, если у нее пока небольшая студия и мало сотрудников. Вся работа — с телефона: видеть, кто оплатил, где занятие, кто отказался. Можно за 5 минут внести клиента, отправить напоминание и записать оплату. Но документооборот нужно будет вести в другом сервисе.

Эльба: CRM и онлайн-бухгалтерия

Онлайн-бухгалтерия с функцией мини-CRM — решение для тех, кто не готов к тяжелым системам, но хочет вести клиентов в одном месте с бухгалтерией. Упрощает жизнь ИП: считает налоги, сдает отчетность, шлет счета, автоматизирует оплату налогов — но одновременно там можно сохранять контакты клиентов и собирать статистику по сделкам.

Плюсы:

Не нужен отдельный бухгалтерский сервис: легкая онлайн-бухгалтерия — это конек «Эльбы».

Единое пространство для задач, проектов и клиентов.

Автоматическая синхронизация с банками.

Удобный интерфейс, все на русском, все понятно.

Предельно простая система для ведения новых клиентов.

Год бесплатного использования для новых ИП.

Возможность работы с воронкой продаж.

Минусы:

Нет делегирования задач сотрудникам.

Нет подробной финансовой аналитики.

Подойдет ли Марии. Вполне: для нее самое важное — вести учет клиентов, абонементов и оплат, напоминать о занятиях и сразу видеть финансы. Например, клиент приходит на пробное занятие — администратор добавляет его в CRM, делает пометку об интересе к абонементу, а затем выставляет счет прямо из сервиса. Все — в одном окне. Плюс никаких хлопот с документами.

Битрикс24: универсальный комбайн

Флагман среди российских CRM. Это система финучета, таск-менеджер, корпоративный портал и платформа для автоматизации — все в одном. Идеально подойдет бизнесу, который хочет закрыть максимум задач одним инструментом, и постоянно масштабируется. Однако новичкам эта CRM-система может показаться перегруженной.

Плюсы:

Богатый функционал: CRM, задачи, проекты, телефония, чаты, автоматизация продаж, склад, маркетинг. Здесь можно собрать даже собственный корпоративный сайт.

Интеграции: с 1С, банками, мессенджерами, соцсетями, маркетплейсами.

Бесплатный тариф с базовыми функциями для маленьких команд (до 5 пользователей).

Минусы:

Перегруженность интерфейса: сложно разобраться сразу, слишком много вкладок и опций.

Требовательность к ресурсам: на слабых компьютерах тормозит, особенно десктоп-приложение.

Настройка под бизнес-процессы требует времени или опытного интегратора.

Стоимость подписки зависит от наполнения. Базовая линейка — 2 490 рублей в месяц за пятерых пользователей. При оплате за год скидка 30% — 1 743 рублей в месяц.

Подойдет ли Марии. На данном этапе — возможно, это излишне мощный вариант. Но вот когда студия вырастет так, что у нее будет несколько залов и десятки сотрудников — вполне: маркетолог запускает таргет, делает А/Б тесты, клиенты оставляют заявки, менеджер обзванивает, администратор бронирует, преподаватель видит в расписании.

Внутри команды тоже много задач: сделать лендинг, снять промо, ввести бонусную систему — все идет через проекты Битрикса. Все на одной платформе — от рекламы до учета оплат, это удобно.

АmoCRM: заточена под продажи

Интуитивно понятная и «легкая» CRM, которая просто создана для продаж. Основной фокус — работа с клиентами и автоматизация воронки. Подходит компаниям, где важна высокая скорость работы с лидами.

Плюсы:

Простой и интуитивный интерфейс — можно разобраться за вечер.

Мощная воронка продаж и визуальный конструктор автоматизаций (Digital Pipeline).

Интеграции с WhatsApp, Telegram, Instagram, телефонией, сайтами и чат-ботами.

Удобная мобильная версия.

Минусы:

Все ориентировано именно на отдел продаж, остальные задачи нужно будет решать через сторонние сервисы.

Нет бесплатного тарифа, только пробный период на символическое время.

Ограничена в кастомизации под нетиповые процессы.

Базовый тариф — 599 рублей в месяц за пользователя.

Подойдет ли Марии. Если есть цель именно навести порядок в продажах — несомненно. Создать четкую воронку: пробное занятие — продажа абонемента — продление, и не терять клиентов, которые записались, но не пришли.

Система быстро настраивается, удобно отслеживать клиентов по стадиям. Но детальный финучет бизнеса и документооборот нужно будет организовывать в других сервисах.

1С CRM: классика российского учета

1С — это целая экосистема учетных решений. CRM встраивается в «1С:Управление торговлей» и другие конфигурации, сильна в связке с бухгалтерией и складом. Оптимально подходит производственным компаниям или торговым точкам, где уже стоит 1С.

Плюсы:

Возможность связать CRM с бухгалтерией, складом, производством, зарплатой и учетом.

Подходит для компаний, у которых уже есть 1С.

Широкие возможности кастомизации — конечно, через разработчиков.

Минусы:

Сложный интерфейс — часто непонятен без подготовки.

Нужен сервер или облачный хостинг, настройка и сопровождение.

CRM в 1С — это не отдельный продукт, а часть типовой конфигурации, не всегда логично собранной.

Стоимость базовой лицензии на одного пользователя — от 5700 рублей, расширенный вариант для 10 менеджеров — от 22 500 рублей. Есть аренда модуля для облачных 1С, для многих компаний она обойдется примерно от 1000 рублей в месяц.

Подойдет ли Марии. Для студии йоги с потоком около 70 клиентов в месяц 1С почти наверняка будет излишне громоздким решением: интерфейс и логика построения этой программы больше заточены под учет и регламенты, чем под клиентский сервис и простое взаимодействие. Это система, которая хорошо себя чувствует в торговле, производстве, бухгалтерии, где есть номенклатура, склад, закупки, отчетность.

Если бы студия была частью фитнес-центра, где уже используется 1С — тогда да. Было бы удобно в одной системе связывать оплату абонементов с бухгалтерией, выдавать чеки, отслеживать продажи напитков и ковриков. В общем, эта CRM идеальна, если бизнес уже живет в 1С.

EnvyCRM: для бизнеса, который считает деньги

Легкая CRM с гибкими настройками и поддержкой. Подходит компаниям, где важно не только автоматизировать рутину, но и видеть воронку продаж в разрезе прибыли, расходов и зарплат — это отличный аналитический инструмент для контроля за цифрами.

Плюсы:

Продвинутые воронки продаж с возможностью учитывать не только заявки, но и оплату, маржу, расходы.

Наглядные отчеты: видно, сколько приносит каждый канал, менеджер, клиент.

Хороший контроль качества и дисциплины команды: работа по KPI, отчетность.

Минусы:

Интерфейс проще, чем у amoCRM или Bitrix — местами аскетичный.

Меньше интеграций «из коробки».

Требует времени на внедрение и обучение.

Нет помесячной оплаты, только годовая.

Стоимость — 840 рублей за пользователя при оплате за год — или 645 рублей при оплате за два года. Тестовый период — 7 дней.

Подойдет ли Марии. Неплохой сервис: там можно вести учет клиентов, ставить задачи менеджерам и контролировать сделки — и одновременно проводить финансовый анализ эффективности компании.

Единственное «но»: по-настоящему попробовать не получится — за 7 тестовых дней мало что можно понять.

Мегаплан: CRM + задачи + управление командой

CRM как часть большой системы, с уклоном в управление задачами и процессами. Подходит тем, кто хочет объединить продажи, задачи, финансы и аналитику. Идеален для крупных компаний с филиалами, которым важно контролировать работу разных команд и видеть картину целиком.

Впрочем, сервис легко подстраивается и под задачи малого бизнеса. Можно использовать только базовые блоки CRM: сбор заявок, карточки клиентов, воронку и аналитику клиентского пути — и этого во многих случаях будет вполне достаточно.

Плюсы:

Мощная экосистема: масштабный контроль и прозрачность.

Гибкая настройка прав доступа, ролевой модели.

Удобно для управления и продаж, особенно если в бизнесе важна командная работа.

Минусы:

Медленнее развивается по функционалу, чем более молодые системы.

Есть ограничение по кастомизации в базовом тарифе.

Тариф «CRM:Лайт» стоит 899 рублей за пользователя при оплате за месяц — или 629 рублей при оплате за год. Полный функционал обойдется от 1099 рублей — но он в реальности нужен скорее среднему и крупному бизнесу.

Подойдет ли Марии. В «лайтовом» варианте — возможно. А если потом студия вырастет в большую компанию с филиалами — то, возможно, понадобится уже полная версия: надо будет видеть всю командную работу. Например, параллельно идет открытие нового филиала, согласование дизайна зала и набор преподавателей — все это можно вести в задачах Мегаплана.

Вместо вывода

Те, кто уже пробовал выбирать CRM, знают: есть еще и отраслевые системы — узкоспециализированные, заточенные под конкретные ниши. Такие решения действительно бывают идеальными, например, для стоматологии, автосервисов или репетиторских центров. Но далеко не всегда они универсальны.

Поэтому в этом обзоре мы сознательно обошли их стороной — хотели сосредоточиться на популярных платформах, которые подойдут широкому кругу компаний.

В любом случае, без теста — никуда. У каждой компании свои процессы, и то, что не работает у соседа по рынку, может идеально встать в вашу схему. Хорошая новость — почти у всех CRM есть демо-доступ или тестовый период. Пользуйтесь этим — и выбирайте не по рекламе, а по реальному удобству.