Нужно ли включать комиссию маркетплейса в доходы на УСН «Доходы»

Агентский договор — распространенная схема работы с онлайн-площадкой. Разбираемся, как он работает и нужно ли учитывать в доходах комиссию маркетплейса.

Согласно ст. 1005 ГК по агентскому договору агент обязуется совершать по поручению принципала действия, но за счет принципала либо от его имени. По ст. 1006 ГК принципал должен уплачивать агенту вознаграждение в размере и порядке, установленном договором.

В соответствии с п. 1 ст. 346.15 НК при определении объекта налогообложения на УСН учитываются доходы (определяются в порядке, предусмотренном п. 1 и п. 2 ст. 248 НК). К ним относятся доходы от реализации товаров и имущественных прав, а также внереализационные доходы.

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ФНС в письме от 08.05.2024 № СД-4-3/5416@ приводит пример определения доходов для целей УСН. Например, маркетплейс продал товар на 1 000 рублей, из которых 100 рублей — его вознаграждение. Однако продавец на УСН «Доходы» включает в расходы не 900, а 1 000 рублей.

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