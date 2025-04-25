Когда работодатель может получить субсидию в размере 3 МРОТ

При приеме некоторых категорий сотрудников работодателю положена субсидия от государства. Разбираемся в нюансах и тонкостях получения выплаты.

Существует государственная программа субсидирования найма сотрудников (правила утв. приказом СФР от 29.12.2024 № 2714).

Работодатель вправе получить субсидию в размере 3 МРОТ за прием следующих категорий сотрудников:

уволенных с военной службы участников СВО;

членов семей погибших участников СВО;

инвалидов;

бывших заключенных (в течение 1 года с даты освобождения);

одиноких и многодетных родителей, которые воспитывают несовершеннолетних детей и детей-инвалидов.

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Чтобы можно было претендовать на субсидию, через сервис «Работа России» необходимо подать заявку с вакансией в Центр занятости. Затем нужно направить заявление в СФР о включении в реестр на субсидию.

При этом сотрудник должен работать на полную ставку, а его зарплата должна быть не менее 2 МРОТ.

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