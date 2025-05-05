Какие санкции будут, если не выписать счета-фактуры

Согласно ст. 120 НК отсутствие счетов-фактур считается грубым нарушением правил учета доходов и расходов, а также объектов налогообложения. Если деяние было совершено в течение одного налогового периода, и при этом оно не подпадает под налоговое правонарушение из п. 2 ст. 120 НК, то штраф будет в размере 10 тыс. руб.

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Для выставления штрафа не имеет значения количество счетов-фактур, размер санкции от этого не изменится. А вот период совершения правонарушения важен. Если счета-фактуры не выставлялись в течение нескольких налоговых периодов, то размер штрафа увеличивается до 30 тыс. руб.

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