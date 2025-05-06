Можно ли перечислить сотруднику все выплаты по одному назначению платежа

Если организация переводит все выплаты работникам в один день, то неясно: можно ли использовать одно назначение платежа для зарплаты, премий и командировочных. Разбираемся, как лучше проводить выплаты.

Ситуация: организация перечисляет зарплату, премии и командировочные в один день. Допустимо ли использовать одно назначение платежа для всех выплат или их нужно разделить?

Чтобы предотвратить споры с работниками и ФНС отправлять выплаты одним платежом не рекомендуется. Стоит разделить их на облагаемые НДФЛ и страховыми взносами и необлагаемые по отдельным платежам.

Также могут возникнуть недопонимания с работниками из-за отсутствия разделения выплат. В дальнейшем работодателю будет сложно доказать, что он включил в платеж командировочные, а не переплатил зарплату.

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