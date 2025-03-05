Можно ли выплачивать зарплату из кассы иностранцу с ВНЖ

Если организация работает с иностранцем, то непонятно: как выплачивать ему зарплату. Будет ли считаться выплата из кассы нарушением валютного законодательства? Разбираемся, как действовать работодателю в такой ситуации.

Выплата зарплаты организацией-резидентом работнику-нерезиденту в наличной форме не входит в перечень разрешенных операций из ч. 2 ст. 14 ФЗ от 10.12.2003 №173-ФЗ.

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Однако в соответствии с п. 6 ст. 1 ФЗ от 10.12.2003 №173-ФЗ валютными резидентами признаются и лица, постоянно проживающие в РФ на основании вида на жительство, иностранные граждане и лица без гражданства.

Так как в данном случае у иностранца есть вид на жительство, он считается валютным резидентом РФ и ему можно выплачивать зарплату наличными из кассы.

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